Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ölümcül koronavirüsün etkisiyle uluslararası piyasalarda Brent petrolün (50 dolar düzeyinde) yanı sıra benzin ve motorinin ton fiyatları sert biçimde düşüyor. Bu gelişmeye bağlı olarak benzine, perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı 15 kuruş indirim yapılması bekleniyordu.

34 DOLARLIK DÜŞÜŞ

Ancak, akaryakıt fiyatına ilişkin formül gereği sınır değer tam olarak yakalanmadığı için bu indirim yapılmadı. Küresel ölçekte ürün fiyatlarının düşmeye devam etmesi üzerine benzinde (ton fiyatı 513 dolardan 479 dolara düştü) indirime konu tutar 34 kuruşa kadar çıktı. Motorinde de (474 dolardan 451 dolara geriledi) 30 kuruş indirim söz konusu. Bu gece indirimin pompa fiyatlarına yanmasına kesin gözüyle bakılıyor.