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DEV İNDİRİM | Son dakika: Benzin ve motorin güncel fiyat listesi | 7 Aralık 2022 bugün akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL?

Zam sonrasında indirim! 7 Aralık Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmadan etkilenen akaryakıt fiyatları indirim haberi ile gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan üst üste indirimler sonrasında güncel motorin ve benzin fiyatı araştırmaları hız kazandı. İşte 7 Aralık Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş: 07.12.2022 - 09:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Benzin ve motorin fiyatları zam ve indirim haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 6 Aralık 2022 Salı gününden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim yapılmıştı. LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son dakika gelişmelerini haberimizde derledik. İşte 7 Aralık 2022 güncel benzin ve motorin (mazot) fiyat listesi...

  • MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

    6 Aralık 2022 Salı gününden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim geldi.

  • MOTORİNE 3 ARALIK'TA ZAM GELDİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 3 Aralık 2022 Cumartesi günü itibarıyla motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

  • AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM YAPILMIŞTI

    15 Kasım motorine 1,56, 19 Kasım benzine 75 kuruş ve 23 Kasım'da benzin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş indirim uygulanmıştı.

    24 Kasım Perşembe günü motorin fiyatlarına 95 kuruş, 25 Kasım Cuma günü benzin fiyatlarına ise 47 kuruş indirim gelmişti. 

    Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen düşüşün ardından motorin fiyatlarına 29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruş indirim gelmişti.

    30 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 58 kuruşluk daha indirim uygulandı.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 7 ARALIK 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.19 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.93 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

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