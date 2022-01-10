Benzin fiytaları zamlandı! Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıt ürünlerine 8 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığını duyurdu. Açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 63 kuruş ve motorinin litre fiyatına 94 kuruş zam yapıldı. İşte 10 Ocak motorin ve benzin fiyatları İsatnbul Ankara ve İzmir...