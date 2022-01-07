Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıt ürünlerine 8 Ocak'tan geçerli olmak üzere zam yapıldığını duyurdu. Açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 63 kuruş ve motorinin litre fiyatına 94 kuruş zam yapıldı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte zamlı fiyatlar....