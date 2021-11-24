Dün doların sert bir şekilde 13.47 liraya kadar yükselmesi sonucu akaryakıtta zam beklentisi oluştu.

Kurdaki yükselişe bağlı olarak bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda ise 65 kuruş zam bekleniyor.

Eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV sıfırlandığı için zamlar tamamen pompa fiyatına yansıyacak