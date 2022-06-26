Benzin istasyonu tabelasına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

İHA

Ağrı'da kontrolden çıkan minibüsün benzin istasyonunda tabelaya çarpmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Eleşkirt’ten Ağrı istikametine seyir halinde olan Mehmet Sinay idaresindeki 33 KOC 42 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Mehmet Sinay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan araçtaki Seyhan Aktaş ve Murat Aktaş, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Murat Aktaş da hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Seyhan Aktaş’ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.