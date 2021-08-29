Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Bengü'den eşi Selim Selimoğlu'na: Soframızdan huzur eksik olmasın - Magazin haberleri

Bengü'den eşi Selim Selimoğlu'na: Soframızdan huzur eksik olmasın

İkinci kez anne olmak için gün sayan Bengü, eşi Selim Selimoğlu ile evliliklerinin 3. yılını kutladı. Düğün fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, gönderisinde, "Her geçen gün bir kez daha "İyi ki sen..." dediğim hayat arkadaşım, kocacığım... Artık dört kişi oturacağımız soframızdan huzur, neşe ve aşk eksik olmasın." ifadelerini kullandı

29.08.2021 - 16:26 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, bir yıl sonra da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Şu sıralar ikinci bebeğini bekleyen ünlü şarkıcı, eşi ile evliliklerinin 3. yılına özel duygusal bir yazı kaleme aldı.

  • "HEP BİRLİKTE NİCELERİNE..."

    Düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan 42 yaşındaki şarkıcı, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

    Her geçen gün bir kez daha "İyi ki sen..." dediğim hayat arkadaşım, kocacığım... Artık dört kişi oturacağımız soframızdan huzur, neşe ve aşk eksik olmasın. Hep birlikte, aşkla nicelerine...

  • Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Bengü'nün düğün fotoğraflarına; Özlem Ada Şahin, Bilal Sonses ve Asuman Dabak gibi ünlü isimler yorum yaptı.

  • ZEYNEP 2 YAŞINDA

    Bu kez erkek çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Bengü ve Selim Selimoğlu, geçtiğimiz haftalarda da kızları Zeynep'in 2. yaş gününü kutlamıştı.

  • Evlerinin bahçesinde aile arasında gerçekleşen kutlamaya ikilinin yakın arkadaşları da katılmıştı. Partiye gelen ünlü isimler arasında Alin ve Lina adında ikizleri olan oyuncu Pelin Akil de vardı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.