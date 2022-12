HABERTURK.COM

İstanbul’un Acıbadem semtinde yapımı süren ve kaba inşaatının yüzde 70’inin tamamlandığı Benesta Benleo Acıbadem’de lansmana özel ayrıcalıklar başladı.

Benesta Benleo Acıbadem, yüzde 25 peşin ve 120 ay vade seçeneği ile lansmana özel ayrıcalıklar sunuyor. 2+1 dairelerin 8 milyon 250 bin TL’den başladığı projede kişiye özel esnek ödeme planları bulunuyor.

Benesta Benleo Acıbadem, 'her şey dahil lüks' konseptinde tasarlandı. Projede her dairede geniş kullanım alanına sahip balkon, bahçe veya teras bulunuyor. 2+1’den 6+1’e kadar değişen daire tipleri; simpleks, bahçe dubleks, çatı dubleks, teras bahçeli ve loft daireleriyle ile farklı yaşam seçeneklerini bir araya getiren Benesta Benleo Acıbadem’de daireler 3 metre tavan yüksekliği sunuyor. Proje Sarayburnu’ndan Kalamış’a 180 derece deniz manzaralı loftları ve doğayla iç içe bahçe katları ile 'her şey dahil lüks' kavramının ilk örneği olarak tasarlandı.

Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, projeyle ilgili şunları söyledi:

"550 daireli ve her detayı ince düşünülmüş mimari özelliklere sahip projemiz lansman döneminde büyük ilgi görüyor. Bunda hem projenin rafine mimari etkisinin hem de inşaatın hızla ilerlemesinin büyük etkisi var.

"ARALIK 2024'TE TESLİMLERE BAŞLAYACAĞIZ"

Dünya standartlarında geliştirdiğimiz ve hayatı özel kılan detaylarla tasarladığımız projemizi ‘her şey dahil lüks’ konsepti ile bugün lansmana özel ayrıcalıklarla sunuyoruz. Teslimlerini ise 2024 Aralık ayında gerçekleştirmeye başlayacağız.

Bu projede yeşil alana ve sosyal yaşama çok önem verdik. 30 bin dönümlük arazimizin 15 dönümünü 2 futbol sahası büyüklüğünü Benleo Park’a ayırdık ve önce parkın çizimleri tamamlandı. Sonra blokları etrafa yerleştirdik. Parkta her yaş grubu için yirmiden fazla aktivite alanı var. Acıbadem bölgesinde hatta Anadolu yakasında bir vaha olarak nitelendirebiliriz.

Şehrin akciğerleri Gata Ormanı’na komşu, Çamlıca ve Avrupa Yakası’nın yanı başında, Avrasya Tüneli’ne 5 dakika mesafedeyiz. Yerlerin ve yönlerin kesişim noktasında çok özel bir lokasyonda konumlanmamız da bu projeyi çok ayrıcalıklı bir noktaya taşıyor."

Benesta Benleo Acıbadem projesi, “European Property Awards 2021” EPA organizasyonu tarafından, karma kullanım kategorisinde, beş yıldızlı proje olarak ödüllendirildi.