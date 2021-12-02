"ERKEKLERİN DAVRANIŞLARINI DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR"

Toplumsal statü ve tabusallaştırılmış kalıpların yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan Cumberbatch, "Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor. Motor kapağını biraz kaldırıp, altına bakmamız gerekiyor. Statünün ve ataerkilliğin sorgulandığı bir dünyada bu gerçekten büyük bir nokta." ifadelerini kullandı.