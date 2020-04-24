Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını sonrasında küresel düzeyde petrole olan talep önemli ölçüde geriledi. Dünyada, salgın öncesinde günlük petrol tüketimi 100 milyon varil düzeyinde bulunuyordu. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında küresel düzeyde milyonlarca insanın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması, ulaşım sektörünün (kara, hava) petrole ve ürünlerine olan talebini azalttı. Zira, petrolün üçte ikisi ulaşım sektöründe tüketiliyor. Petrol talebinin günlük 25-30 milyon varil düştüğü hesaplanıyor.

Bu gelişmeye bağlı olarak petrol ve petrol ürünlerinin fiyatları da hızla geriledi. Brent petrol 16 dolara kadar düşerken, Batı Teksas tipi mayıs kontratlı petrol fiyatı eksiyi gördü. Brent petrol halen 21 dolardan işlem görüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

Uluslar arası piyasalarda gerek motorin, gerekse de benzin fiyatı da hızlı bir düşüş gösterdi. Yılbaşında tonu 600 dolar düzeyinde olan benzin, 191 dolara indi. Motorin de 650 dolardan 206 dolara düştü. Araç depoları, çok daha düşük bir bedel karşılığında doldurulmaya başlandı.

BİTÜMDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Bir petrol ürünü olan ve asfaltlamada kullanılan “bitüm” fiyatı da hızla düşüş kaydetti. Yılbaşında tonu 2 bin 237 TL olan bitümün rafineri çıkış fiyatı, (KDV hariç) 915 TL’ye kadar geriledi.

Gerek Karayolları Genel Müdürlüğü, gerekse de il ve ilçe belediyeleri, “ucuz” bitüm satın almaya ve depolamaya başladı. HABERTÜRK’ün görüştüğü kaynaklar, çok sayıda belediyenin, daha fazla stok yapabilmek için boş depo aradığını söyledi. Kaynaklar, “Bitüm ton fiyatı 915 TL’ye düştü. Çok değil, yıl başında 2 bin 300 TL’nin üzerindeydi. Şimdi, fiyatlar çok uygun olduğu için belediyeler bitüm almak istiyor. Bu amaçla görüşmeler yapılıyor. Depo olanakları araştırılıyor” dedi.

Salgın sonrasında birçok il ve ilçede, öncelikle gerekli olan bölgelerde yoğun bir asfaltlama çalışmasının başlaması bekleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü de boş durmuyor. Yılda 1 milyon ton bitüm kullandığı belirtilen Karayolları’nın, 350 bin ton dolayında depolama olanağı bulunuyor. Karayolları da depolarını dolduruyor.