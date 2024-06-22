Belçika Romanya maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Belçika ve Romanya karşı karşıya geliyor. Köln Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede Szymon Marciniak düdük çalacak. Peki, "Belçika Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Belçika Romanya maçı hangi kanalda?" İşte Belçika Romanya maçı hakkında tüm detaylar...