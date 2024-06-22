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        Haberler Bilgi Spor Belçika Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Belçika Romanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Belçika Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Belçika Romanya maçı hangi kanalda?

        Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan 2. maçlarla devam ediyor. Euro 2024 E grubu ikinci maçında Belçika, Romanya ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde Belçika Romanya maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Belçika Romanya maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 19:25 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:06
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        • 1

          Belçika Romanya maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Belçika ve Romanya karşı karşıya geliyor. Köln Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede Szymon Marciniak düdük çalacak. Peki, "Belçika Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Belçika Romanya maçı hangi kanalda?" İşte Belçika Romanya maçı hakkında tüm detaylar...

        • 2

          BELÇİKA - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

          Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ikinci maçında Belçika ve Romanya karşı karşıya gelecek.

          Belçika - Romanya maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak.

        • 3

          BELÇİKA - ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Belçika - Romanya maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          İKİ TAKIMIN 5’ER GALİBİYETİ BULUNUYOR

          Belçika ve Romanya tarihinde 12 kez karşı karşıya geliyor. İki takımın da 5’er galibiyeti bulunurken iki karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

          Belçika - Romanya karşılaşmasına Köln Stadyumu ev sahipliği yaparken karşılaşmayı, Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek.

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