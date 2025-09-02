Habertürk
        Belçika, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı

        Belçika, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı

        İsrail'in yaklaşık iki yıldır Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Avrupa'da pek çok ülke Filistin'i tanıma kararı alıyor. Son olarak, Belçika federal hükümeti de İsrail'e yaptırımlar ve Filistin'i tanıma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 12:31 Güncelleme: 02.09.2025 - 12:31
        Belçika Filistin'i tanıma kararı aldı
        Belçika federal hükümeti, Filistin'i tanıma ve İsrail'e yaptırımlar üzerinde anlaştı.

        Belçika federal hükümeti, İsrail'e yaptırımlar ve Filistin Devleti'ni tanıma konusunda düzenlediği olağanüstü kabine toplantısı sonucunda karara vardığını duyurdu.

        Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'un Sözcüsü Laurens Soenen'in AA muhabiri ile paylaştığı anlaşma metninde Filistin'de, özellikle Gazze'de yaşanan insani trajediye ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerine dikkati çekildi.

        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Haberi Görüntüle

        İnsani yardımın öncelikli olmayı sürdüreceği ifade edilen açıklamada, Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için çalışmalarını sürdürdüğü, Cerulean Skies 2 benzeri hava yardımı operasyonlarının tekrarlanmasının değerlendirildiği kaydedildi. Belçika'nın tüm kanallardan Filistinlilere insani yardım ulaştırmaya devam edeceği, Kalkınma İşbirliği Bakanı tarafından bu yıl taahhüt edilen 7 milyon avroya ek olarak 12,5 milyon avro ayrıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün talebi doğrultusunda bölgede tedavisi mümkün olmayan ağır hasta çocukların tıbbi tahliyelerinin de yoğunlaştırılacağı vurgulandı.

        Şiddet yanlısı Yahudi yerleşimciler ve Hamas mensupları konusunda ulusal düzeyde açık yaptırımlar hazırlanacağı, mali kısıtlama, malvarlığı dondurma ve ülkeye giriş yasağı gibi önlemler alınacağı kaydedildi.

        Avrupa Birliği (AB) Kanada ve İngiltere listelerine dayanarak hazırlanan bu tedbirler çerçevesinde Belçika'nın, söz konusu kişileri derhal ülkesinde "istenmeyen kişi" ilan ettiği belirtildi.

        İSRAİL İKİ BAKAN "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN EDİLDİ

        İsrailli bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich "istenmeyen kişi" ilan edildi Açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich ile Hamas'ın siyasi ve askeri liderlerinin de Belçika'ya girişinin yasaklandığı ve Schengen bölgesinde vizelerinin askıya alınması için girişimde bulunulacağı aktarıldı. Belçika Göçmenlik Ofisinin bu kişileri Şengen Bilgi Sistemi'ne kaydedeceği bildirildi.

        2009'da alınan kararın genişletilmesiyle, İsrail'e yönelik tüm silah ihracatı ve transitinin yasaklanmasının hedeflendiği, hem askeri hem sivil kullanımlı ürünlerin de bu kapsamda değerlendirileceği belirtilerek, federal hükümetin Avrupa genelinde ambargo için girişimde bulunduğu kaydedildi.

        BELÇİKA BAZI MALLARIN İTHALATINI YASAKLAYACAK

        Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 19 Temmuz 2024'te yayımladığı görüşe atıfta bulunularak, İsrail'in işgal altındaki topraklarda ürettiği malların Belçika'ya ithalatının yasaklanacağı ifade edildi.

        Yerleşimlerde yaşayan Belçika vatandaşlarının konsolosluk hizmetlerinden yalnızca acil durumlarda faydalanabileceği bildirildi.

        İsrail yerleşimlerinde yaşayan İsraillilerin uzun süreli "D" vizesi başvurularına sınırlama getirilmesi için hukuki inceleme yapılacağı aktarıldı.

        Belçika vatandaşları veya ülkede ikamet eden kişilerin, İsrail veya işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası insancıl hukuku ihlal etmeleri veya terör suçu işlemeleri halinde yargılanacağı belirtildi.

        BELÇİKA HAVA SAHASI İSRAİL'İN ASKERİ UÇUŞLARINA KAPATILDI

        Belçika hava sahası İsrail'in askeri uçuşlarına kapatıldı

        İsrail'in askeri uçuşlarına Belçika hava sahasının kapatıldığı, Savunma Bakanlığının da İsrail'den yapılan askeri ekipman ve bakım alımlarına alternatif arayacağı ifade edildi. Kamu alımlarının da gözden geçirileceği kaydedildi.

        BELÇİKA'NIN AVRUPA DÜZEYİNDE DESTEKLEYECEĞİ TEDBİRLER

        Avrupa düzeyinde ise İsrail ile yürütülen ticaret, araştırma ve teknoloji işbirliği anlaşmalarının askıya alınmasına yönelik oylamalarda Belçika'nın bu yönde oy kullanacağı aktarıldı. Açık Semalar Anlaşması (ASA), ACAA ve teknik işbirliklerinin de durdurulmasının destekleneceği belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Fonu ve Europol ile İsrail'in işbirliğinin gözden geçirileceği, İsrail’in Avrupa uydu programlarına erişiminin sınırlandırılmasının değerlendirileceği kaydedildi.

        Belçika'nın, AB düzeyinde yerleşim ürünlerinin ithalatının yasaklanması için aktif girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

        FİLİSTİN DEVLETİNİN TANINMASI

        Belçika'nın her zaman iki devletli çözümden yana olduğunun vurgulandığı açıklamada, ülkenin New York Deklarasyonu'na katılacağı bildirildi.

        Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri, E1 projesi, Gazze'deki askeri operasyon ve insani krizin, Filistin devletinin kurulma ihtimalini tehlikeye attığının altı çizildi.

        Belçika'nın her zaman iki devletli çözümden yana olduğu vurgulanarak, ülkenin New York Deklarasyonu'na katıldığı bildirildi.

        Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri, E1 projesi, Gazze'deki askeri operasyon ve insani krizin, Filistin devletinin kurulma ihtimalini tehlikeye attığı ifade edildi.

        Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Belçika, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun haftası kapsamında, Fransa ve Suudi Arabistan'ın ortak girişimiyle, Temsilciler Meclisi'nde oylanan kararda da belirtildiği üzere, Filistin Devleti'nin tanınmasını açıklayacak ülkeler arasına katılarak güçlü bir siyasi ve diplomatik mesaj vermek istiyor."

        Bu nedenle, Belçika'nın Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde BM Genel Kurulu haftasında Filistin'i tanıyacağı ancak kararın Hamas’ın yönetimden uzaklaştırılması ve tüm esirlerin serbest bırakılmasının ardından resmileştirileceği belirtildi.

        Yazı Boyutu
