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        Haberler Dünya Belçika'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek gösterisi | Dış Haberler

        Belçika'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek gösterisi

        Belçika'da başkent Brüksel'in yanı sıra Gent, Anvers, Leuven ve Liege kentlerindeki üniversitelerde öğrencilerin mayısta başlattığı Filistin eylemleri sürüyor. İsrail'le akademik ilişkileri askıya alan Brüksel Özgür Üniversitesi'nde öğrenciler İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı bugün yine toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 22:43 Güncelleme: 07.06.2024 - 22:44
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          Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

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          Yaklaşık 150 ULB öğrencisi, yerel saatle 18.30'da üniversite binasının önünde toplanmaya başladı.

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          İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden öğrenciler, "Filistin'e özgürlük", "Yaşasın Filistin", "İsrail teröristtir" ve "İsrail suçludur" sloganları attı.

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          Öğrenciler, ellerinde Filistin bayrakları ve boyunlarına astıkları Filistin kefiyesi ile sloganlar eşliğinde üniversite dışına çıkıp çevresinde yürüdükten sonra tekrar kampüse döndü.

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          Polisin öğrencilerin İsrail'in Brüksel Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçmelerini engellemek için üniversite çevresine barikat kurduğu görüldü.

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          Polisin müdahalede bulunmadığı eylemde gözaltına alınan olmadı.

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          ULB yönetimi, 28 Mayıs'ta, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına uyana kadar İsrail ile tüm akademik ilişkileri askıya aldığını duyurmuştu.

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          Öte yandan, öğrenciler eylemlerine devam etme kararı almıştı.

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          Belçika'nın Brüksel, Gent, Anvers, Leuven ve Liege kentlerindeki üniversitelerde mayıs ayında başlayan öğrenci eylemleri sürüyor.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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