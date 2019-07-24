24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de pek çok insanın hayatını olumsuz etkileyen bir hastalık olan bel fıtığı, tedavi edilmediği durumlarda şiddetini artırarak daha büyük sorunlara yol açıyor.
Bel fıtığı, çok sık rastlanan bir hastalık olmasına karşın ne yazık ki kişiler tarafından yeteri kadar tanınmıyor. Toplumun yaklaşık yüzde 90’ı hayatlarının herhangi bir döneminde en az bir kez bel ağrısı yaşıyor. Ancak bunların yüzde 85-90’ı yalnızca istirahat ederek kendiliğinden düzelebiliyor. Geriye kalan yüzde 10-15 oranındaki hasta ise fizik tedavi ya da cerrahi gibi ileri tedavi yöntemleri gerektirebiliyor.
Omurlar arasında yer alan disk adlı kıkırdakların, bulundukları yerden çıkması ve yakınlarından geçen sinirleri sıkıştırması bel fıtığı olarak tanımlanır. Yani belde yaşanan her ağrı, bel fıtığı olarak tanımlanamaz. Yalnızca bacağa gelen sinirin disk tarafından sıkışmış olması bel fıtığını işaret eder. Bu sıkışmanın yerine, miktarına ve süresine göre hastalarda his veya kuvvet kaybına kadar değişiklik gösteren şikayetler de görülebilir.
BEL FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bel ağrısı ile gelen hastaların tedavisindeki en önemli unsur, ayırıcı tanıdır. Çünkü kalça eklemlerindeki problemler, omurgadaki eğrilikler, kemikte oluşan iltihap, yaşla ortaya çıkan kireçlenme veya kemik erimesi gibi sebepler bel ağrılarına yol açabiliyor. Ayrıca doğum veya rahim sarkmasından kaynaklanan bel ağrıları, böbrek ve safra taşı kökenli ağrılar ve bacaklara kan taşıyan damarlardaki tıkanıklıklar sonucu oluşan ağrılar da diğer bel ağrısı sebepleri arasında sayılıyor. Bu gibi ağrılar da hastaların bel fıtığından şüphelenmelerine neden olabiliyor. Bu hastalar, yalnızca konunun uzmanı hekimler tarafından değerlendirilmeli ve doğru merkezlere yönlendirilmelidir. Bel kaslarındaki kasılmaya bağlı olan ağrılar, yalnızca yatak istirahati ve konservatif tedavi olarak adlandırılan ilaç tedavileri ile iyileşebilir. Ancak bel ağrılarındaki tedavi sürecinde bazı doğru bilinen yanlışlara dikkat etmek gerekiyor.
BEL FITIĞI TEDAVİSİ NASILDIR?
Uzun zaman tedavi görmelerine rağmen bu ağrılardan kurtulamayacağını anlayıp onunla yaşamaya çalışan birçok kişi bulunmaktadır. Ancak bu rahatsızlıkla yaşamak kaderiniz değil. Endoskopik cerrahi artık tüm cerrahi alanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlayan bir tekniktir. Bel fıtığı ameliyatlarında ilk amaç sinir üzerindeki baskıyı kaldırmaktır. Bugün bütün dünyada geçerli olan tedavi yöntemi mikrocerrahi (mikroskopik diskusektomi) tekniğidir. Ancak gelişen endoskopi teknolojileri sayesinde bel fıtığı ameliyatlarında endoskopik yöntem ciddi bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun için doğru hasta seçimi çok önemlidir. Tam endoskopik bel fıtığı cerrahisinde ameliyat yaklaşık 0.5 cm’lik bir kesiden yapılır. Kas ve kemik dokulara herhangi bir zarar verilmediğinden ameliyat sonrası erken dönemde bel ağrısı nispeten daha azdır.
Hastada tekrarlayan bel fıtığı düşünülüyorsa, ilaçlı MR çekimi yapılmalıdır. Böylece ameliyattan sonra tekrar şikayetleri başlayan hastaların, tekrarlayan bel fıtığı ya da yapışıklık sorunu olduğu anlaşılmaktadır. Tekrarlayan bel fıtığı şüphesiyle gelen hastaların değerlendirilmesi çok önemlidir. Çünkü atılacak her yanlış adım bir başka adımı davet etmektedir. “Yapışıklık, ameliyat edildiği takdirde yeniden oluşmaz” diye bir kural yoktur çünkü vücut aynı granülasyon dokusunu oluşturabilmektedir. Böylece yapılan ikinci ameliyatın hiçbir faydası olmamaktadır. Ancak fıtığı tekrarlamışsa, hastanın şikayetleri çoksa ve nörolojik bulgusu varsa ikinci kez ameliyat denenebilir.
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