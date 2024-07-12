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        Haberler Gündem Teyit Bekir Bozdağ'dan iddialara yanıt

        Bekir Bozdağ'dan iddialara yanıt

        TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, hakkında yayınlanan iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:23 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:23
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        Bekir Bozdağ'dan iddialara yanıt
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        TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan iddialarla ilgili, "Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum." ifadesini kullandı.

        Bozdağ, bazı basın yayın organlarında, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan, kırmızı bültenle aranan ve Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik'in iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

        Bozdağ, şunları kaydetti:

        "Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerde yer alan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar, şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır. Buradan açıkça ilan ediyorum; bu iftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse, sahip olduğum tüm malvarlığımı ona hibe etmeyi, saygın Türk kamuoyu önünde taahhüt ediyorum. Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Abdestimizden şüphemiz yok, hiçbir vakitte olmadı, elhamdülillah."

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