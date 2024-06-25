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        Haberler Bilgi Yaşam Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2024 Bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve başvuru formu

        Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2024 Bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve başvuru formu

        Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurularını yakından takip edenler Bekçi alımı tarihlerini araştırıyor. Bekçilik başvurusunu yapmak isteyen adayların belli şartları taşıması yeterli olacak.İŞKUR'un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresinden online olarak farklı illerde başvuru mevcut. İşte EGM PA 2024 Bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve başvuru formu hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 13:19 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:22
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        • 1

          Bekçi alımı başvuruları gündeme geliyor. Bekçilik başvurularında her zaman olduğu gibi boy, kilo, yaş gibi unsurlar öne çıkıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden hem kamu kurumları hem de özel sektör için farklı mesleklerde iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Peki Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

        • 2

          BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

          Bu yıl için henüz bekçi alımı ilanı Polis Akademisi ve EGM tarafından paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde ilan yayımlanması bekleniyor. Öte yandan İŞKUR üzerinden farklı illerde bekçilik ilanları mevcut.

          BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          ORDU (23.07.2024)

          Nitelik ve Beceriler

          25-35 yaş aralığında erkek adaylar

          Sürekli olarak gece vardiyasında çalışabilecek

          B sınıfı ehliyeti olan ve iyi derece şoförlük yapabilen

          Bilgisayar kullanmayı bilen ve Office programlarına hakim

        • 3

          ANTALYA (12.07.2024)

          Fiziki Ve Bedensel Yeterlilik, İletişim Ve İfade Yeteneği, İş Tecrübesi, Takım Çalışması, Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe

          En az 1 yıl deneyimi olan,

          40 yaşını aşmamış,

          Güleryüzlü , işini seven ve özenen

          Şirket iç prosedürlerine ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek.

          Vardiyalı çalışma sistemine ayak uydurabilecek.

          İSTANBUL (30.06.2024 - 12.07.2024)

          Tercihen 3 yıl deneyimli

          Ekip çalışmasına yatkın

          iletişimi kuvvetli

          Disiplinli çalışmayı benimseyen

          Tercihen Esenyurt civarında ikmet eden

        • 4

          BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

          a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
          b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
          c) En az 167 cm boyunda olmak,
          d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
          e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
          f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
          g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
          h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
          i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
          j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
          k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
          l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
          m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
          n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
          o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
          p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
          r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
          s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
          t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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