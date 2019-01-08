beIN Sports'un internet sayfasında yer alan açıklamada, CNE şirketiyle anlaşma şartlarında bir sonuca varılamaması nedeniyle bugünden itibaren grubun kanallarının Mısır'da yayınlarına devam edemeyeceği belirtildi.

AA'nın haberine göre, CNE ile yaşanan sorun konusunda ayrıntı verilmeyen açıklamada, Mısırlıların mobil uygulama üzerinden yayınları takip edebileceği aktarıldı.

Mısır'da şifreli kanalların yayınlarından sorumlu CNE tarafından yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu sorunun beIN Sports'tan kaynaklandığı ve en kısa zamanda giderilmesine çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşma sağlanamaması durumunda abonelere paralarının geri kalan kısmının iade edileceği ifade edildi.