Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Begüm Kütük, geçtiğimiz gün yeğeniyle Bebek Sahili'ndeydi. Kütük, kiraladığı scooter ile Beşiktaş-Sarıyer hattında Boğaz turu yaptı.

Gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen 41 yaşındaki oyuncu, "Yurt dışından yeğenim geldi. Onunla vakit geçiriyorum. İstanbul Boğazı'nı gezdiriyorum. Şu an pek fazla vaktim yok. Başka zaman uzun uzun konuşuruz." dedikten sonra oradan uzaklaştı.