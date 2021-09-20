"ZORLANDIK"

Evde çok sıkıldığını belirten oyuncu, "Ruhsal anlamda çok zorlandık ancak sonra evde sağlık çalışanlarımız için bir şeyler yapmak istedik. Siperlik ve maskeler yaparak, sağlık çalışanlarımıza hediye ettik çünkü pandeminin ilk dönemlerinde bulmak çok zordu. Biz gönlümüzden gelerek yaptık ancak işi ticarete dökenler de olmuştu." ifadelerini kullanmıştı.