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Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu çiftinin 'çocuk' planına korona engeli - Magazin haberleri

Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu çiftinin 'çocuk' planına korona engeli

Begüm Kütük, karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte koronavirüs nedeniyle çocuk sahibi olma fikrini ertelediklerini açıkladı. İki doz aşı olduğunu ancak "bebek" planı için biraz daha vakit olduğunu savunan ünlü oyuncu, "Pandemi hepimizi ürkütüyor" dedi

20.09.2021 - 14:31 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Begüm Kütük, önceki gün 2010 yılında evlendiği karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte Ajda Pekkan konserini dinlemeye gelen ünlü isimler arasındaydı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Kütük, ilkokul eğitimi aldığı yıllarda 'Süperstar'ın taklidi yaptığını itiraf etti. 

  • "BENİM İDOLÜM AJDA PEKKAN"

    Çocukluk anısını anlatan Begüm Kütük, "Benim idolüm Ajda Pekkan. Çok severim, ilkokul müsameresinde Ajda olmuşluğum var. Hatta videolarım bile var. Sonra tiyatro oyunlarımda 'Uykusuz Her Gece' şarkısını söylüyordum. Benim için yeri özel, kıymetli... En büyük starlardan biri." ifadelerini kullandı.

  • "ÇOCUK" PLANINA KORONA ENGELİ

    41 yaşındaki ünlü oyuncu, ayrıca eşiyle birlikte koronavirüs nedeniyle çocuk sahibi olma fikrini ertelediklerini ifade etti. Kütük, "İki aşımı da oldum ve psikolojik olarak rahatladım. Biraz daha vakit var, pandemi hepimizi ürkütüyor." şeklinde konuştu.

  • "AKIL SAĞLIĞIMIZ İYİCE GİTMEYE BAŞLADI" DEMİŞTİ

    Begüm Kütük, daha önce yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar malum hepimiz evdeyiz. Artık akıl sağlığımız iyice gitmeye başladı. İlk dönemler böyle geçmemişti ancak bu sefer çok zor geçiyor." demişti.

  • "ZORLANDIK"

    Evde çok sıkıldığını belirten oyuncu, "Ruhsal anlamda çok zorlandık ancak sonra evde sağlık çalışanlarımız için bir şeyler yapmak istedik. Siperlik ve maskeler yaparak, sağlık çalışanlarımıza hediye ettik çünkü pandeminin ilk dönemlerinde bulmak çok zordu. Biz gönlümüzden gelerek yaptık ancak işi ticarete dökenler de olmuştu." ifadelerini kullanmıştı.

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