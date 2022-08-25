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Paylaşımlı enerji ağı beefull, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan ‘elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansını’ aldı. Üç hizmeti tek platformda buluşturan, ilk etapta 19 farklı ilde 800’den fazla noktada “kiralanabilir powerbank istasyonlarını” devreye alan şirket ‘paylaşımlı priz’ ve ‘elektrikli araç şarj istasyonları’ hizmeti de sunacak.

Petrol istasyonları, dinlenme tesisleri, oteller ve alışveriş merkezleri gibi halka açık otopark noktalarında ‘elektrikli araç şarj istasyonları’ kurmak üzere harekete geçen ve lisans için EPDK’ya başvurarak gerekli onayları alan şirket, elektrikli araç şarj istasyonu sayısını bu yılın sonunda 400’e, 2023 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde 1000 noktaya ulaştırmayı planlıyor.

ENERJİSİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN GELİYOR

2023 sonunda Türkiye’nin en büyük paylaşımlı enerji ağı olma hedefiyle yatırımlarına devam ettiğini duyuran beefull, enerjisini ‘yenilenebilir enerji kaynaklarından’ sağlayacak. Verilen bilgiye göre paylaşımlı enerji ağından faydalanmak için App Store ve Google Play’den “beefull” uygulamasını indirmek yeterli oluyor.

Elektrikli araç sahipleri, beefull şarj noktalarını mobil uygulamada bulunan harita ara yüzünde görebiliyor. Şarj istasyonuna ulaşan kullanıcılar, istasyonlar üzerinde bulunan QR kodu okutarak araçlarını şarj edebilecekler.