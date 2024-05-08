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        Haberler Gündem Beden Eğitimi öğretmeni atama sayısı: 2024 Beden Eğitimi öğretmenliği atama taban puanları

        Beden Eğitimi öğretmeni atama sayısı: 2024 Beden Eğitimi öğretmenliği atama puanları

        Beden Eğitimi öğretmeni atama sayısı ve puanları 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları netleşti. İşte, 2024 Beden Eğitimi öğretmenliği atama puanları ile kontenjan sayısı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 13:27 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:41
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. 87 branşta yapılacak atamada en yüksek kontenjan 3 bin 263 ile sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Açıklamaların ışığında gözler "Beden Eğitimi öğretmenliğine kaç kişi atanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, Beden Eğitimi öğretmeni atama puanları ile kontenjan sayısı...

        • 2

          BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA SAYISI KAÇ?

          Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları açıklandı. Yayımlanan kılavuza göre; Beden Eğitimi öğretmenliğine 320 kontenjan ayrıldı. Ancak Beden Eğitimi alanı için ayrılan 320 kontenjanın 32’si daha sonra yapılacak millî sporcuların atama işlemi için kullanılacak.

        • 3

          2024 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI

          Beden Eğitimi öğretmenliği atama puanı diğer tüm branşlarda olduğu gibi 50 olarak belirlendi. Diğer 50 puanı ise mülakat oluşturacak.

          2023 yılında Beden Eğitim öğretmenliğine 990 kişi atandı. Atama sonucunda MEB tarafından paylaşılan verilere göre; geçtiğimiz yıl sözlü sınav taban puanı 81; KPSS taban puanı ise 80,56 olarak gerçekleşti.

        • 4

          ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

          Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi açıklandı.

          Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

          Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

        • 5

          YÜZDE 50 KPSS SKORU VE YÜZDE 50 MÜLAKAT PUANI ETKİLİ OLACAK!

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, işleyecek sürece ilişkin bilgi verdi. Tekin "Biz bugün itibarıyla daha önce açıkladığımız üzere KPSS skoru yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayınlanmak üzere Resmî Gazete'ye göndereceğiz. Dolayısıyla 20 Mayıs günü başvuru takvimi açıldığında öğretmen adayı arkadaşlarımıza sürecin kalan kısmıyla ilgili olarak da bilgi vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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