Bedelli askerlik uygulaması 2019 yılında kalıcı hale getirildi. Yeni girdikleri işlerini kaybetmek istemeyen gençler için kurtarıcı olan bedelli askerlik ücreti artışları da otomatiğe bağlandı. Geçmiş yıllarda her seferinde bir defaya mahsus uygulandığı için sabit rakam üzerinden belirlenen bedelli askerlik ücreti, kalıcı bedelli uygulamasına geçilmesiyle memur maaş katsayısına endekslendi. 2011 yılında 30 bin lira, 2014’te 18 bin lira, 2018 yılında da 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2019 yılında çıkartılan yasa uyarınca altı ayda bir artıyor.
Kanunun yürürlüğe girdiği Haziran 2019’da 31.3 bin TL olan bedelli askerlik ücreti, aynı yıl temmuz ayında 33.2 bin liraya yükseldi.
2020’nin ilk yarısında 35.1 bin TL, ikinci yarısında 37.1 bin TL olan bedelli askerlik ücreti, 2021’in ocak – haziran döneminde 39.8 bin, temmuz – aralık döneminde de 43.1 bin lira olarak uygulandı. Bu yılın ocak – haziran döneminde bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar ise 56 bin 500 lira ödeyecekler.
2.5 YILDA YÜZDE 80 ARTTI
Yasanın çıkartıldığı tarihte bedelli askerlik ücretinin 31.3 bin TL olduğu dikkate alınırsa, o tarihten bu yana olan iki buçuk yıllık dönemdeki artış yüzde 80’e ulaştı.
2018 yılında bedelli askerlik ücreti 15 bin lira idi ve kışla zorunluluğu yoktu. Şu anda ise askerliği bedelli yapan gençler bir ay da kışlada temel eğitimden geçiyorlar.
GURBETÇİLER İÇİN BEDELLİ ÜCRETİ UCUZLADI
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı bandıralı gemilerde çalışan denizciler bedelli ücretini altı ayda bir artan tutara göre döviz üzerinden ödüyorlar. Ödeme yaptıkları tarihteki kur ne ise o tutarda ödeme yapıyorlar.
Döviz kurundaki artış dolayısıyla gurbetçiler için dövizli askerlik ücreti ucuzladı. Örneğin, 10 Temmuz 2021 tarihinde bedelli ücretini yatıran bir gurbetçi 4 bin 200 avro ödedi. Aynı gurbetçi, ödemeyi 4 Ocak 2022 tarihinde yapsaydı, TL bazındaki artışa rağmen 3 bin 780 avro ödeyecekti.
YOKLAMA KAÇAKLARI BEDELLİ AFFI BEKLİYOR
7179 Sayılı Asker Alma Kanunu uyarınca, yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamıyorlar. Bu kural, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı olanları da kapsıyor. O tarihte yoklama kaçağı olup bedelliden yararlanamayan gençler bir yandan hükümete seslerini duyurmaya çalışırken, bir yandan da sosyal medyada yürüttükleri kampanyalarla kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar.
YOKLAMA KAÇAĞI OLMAYIN
Askerlik süresi gelmemiş gençlerin yoklama kaçağı durumuna düşmemek için dikkat etmesi gerekiyor. Askerlik yükümlülerinin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin tespiti işlemi “Yoklama” olarak adlandırılıyor. Askerlik çağının başlangıcından silahaltına alınıncaya kadar geçen süre ise “Yoklama dönemi” olarak kabul ediliyor.
Askerlik çağı “Nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden” başlıyor.
Bu nedenle, yoklama kaçağı durumuna düşmemek için gençlerin 20 yaşına girdikleri yıl bitmeden, askerliğini ertelemiş olanların da ertelemenin sona erdiği yıl içinde askerlik yoklaması yaptırmaları gerekiyor.
Örneğin, 2003 doğumluların ve erteleme süresi bu yıl içinde sona erenlerin 1 Ocak – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında, 2004 doğumluların da gelecek yıl içinde yoklamalarını yaptırmaları gerekir.
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