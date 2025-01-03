Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! 3 Ocak Cuma günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

        BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! 3 Ocak Cuma İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 3 Ocak Cuma günü İstanbul'da meydana gelecek elektrik kesintisini duyurdu. Yapılan duyuru sonrasında İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı merak konusu oldu. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 01:01 Güncelleme: 03.01.2025 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elektrik kesintisi sorgulama sayfası... AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranına ilişkin araştırmalar BEDAŞ'ın yaptığı duyuru sonrasında hız kazandı. Bakım ve onarım çalışmaları sonucunda 3 Ocak Cuma günü İstanbul'da hangi ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağı belli oldu. İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 3 Ocak Cuma günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        REKLAM

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Siyaset dünyasından taziye mesajları
        Siyaset dünyasından taziye mesajları
        Ünlüler üzüntü içinde
        Ünlüler üzüntü içinde
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın öldü
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın öldü
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        MHK Başkanı Gündoğdu yeni sistemi anlattı!
        MHK Başkanı Gündoğdu yeni sistemi anlattı!
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Habertürk Anasayfa