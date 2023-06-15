Ancak Paul 10 yaşına geldiğinde, kendisiyle ilgili haberleri buldu. Kupürleri tarayan Paul, "Anne kaçıran kişiden bebeği geri vermesini istiyor" gibi manşetler gördü. Annesi Dora'ya hikâyeyi sormak için koştu. Ancak Dora, Paul'ün aile tarihindeki kayıp bölümü keşfetmesinden memnun değildi. "Evet, kaçırıldın," dedi Dora oğluna. "Seni bulduk, seni seviyoruz ve bilmen gereken tek şey bu."

Ancak Paul için yeterli değildi. Paul, gazeteleri sakladı. Büyüdükçe konuyla ilgili merakı da arttı. 2008 yılında Paul'un kendisi de baba oldu. Bu, onda daha büyük bir merak uyandırdı; gerçekten anne babasıyla bir akrabalığı var mıydı?

Fotoğrafta Chester Fronczak görülüyor. Kaynak: AP