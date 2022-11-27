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Bebeğiyle yürürken öldürülmüştü! 9 kişi gözaltında

İstanbul'da, kucağındaki bebeğiyle yürüyen yabancı uyruklu Hatice Haci, sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 27.11.2022 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL
Bebeğiyle yürürken öldürülmüştü! 9 gözaltı
Bebeğiyle yürürken öldürülmüştü! 9 gözaltı
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DHA

İstanbul'da, bebeğiyle yürürken silahlı saldırıya uğrayan kadının ölümüne ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde dün akşamüstü kucağındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hatice Haci, silahlı saldırıya uğradı. Haci, kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıda kucağından düşen bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerin adrese araçla geldikleri belirledi. Polis, olayda kullanılan araçtaki 9 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

ANNE VE BABASI TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞ

Polisin araştırmasında Hatice Haci'nin geçmiş bir tarihte Suriye'de evlendiği, Suriye'deki evliliği nedeniyle anne ve babası tarafından tehdit edildiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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