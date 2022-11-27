Bebeğiyle yürürken öldürülmüştü! 9 gözaltı

Polisin araştırmasında Hatice Haci'nin geçmiş bir tarihte Suriye'de evlendiği, Suriye'deki evliliği nedeniyle anne ve babası tarafından tehdit edildiği öğrenildi.

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