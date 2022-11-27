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Sultangazi’de kucağındaki bebeğiyle yürüyen yabancı uyruklu Hatice H., silahla vurularak öldürüldü

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. İlçede kucağında bebekle yürüyen yabancı uyruklu Hatice H. uzun süre arkasından bir kişi tarafından takip edildi. Yolun karşısına geçmek istediği anda kurşunların hedefi olan Hatice H. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Giriş: 27.11.2022 - 02:16 | Güncelleme: ABONE OL
Sultangazi’de kucağındaki bebeğiyle yürüyen yabancı uyruklu Hatice H., silahla vuruldu
Bebeği ile yürürken sokak ortasında öldürüldü
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İHA

İstanbul Sultangazi'de kucağındaki bebeğiyle yürüyen yabancı uyruklu Hatice H., takip ettiği belirtilen kişi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, kucağındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hatice H.'ye, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler, ağır yaralanan kadına ve yere düşen bebeğine yardım etmek için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alıp, kadını vuran kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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