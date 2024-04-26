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Aydın'ın Çine ilçesinde kaza, dün saat 12.00 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Söğütçük mevkiinde meydana geldi. Hayrettin Harman (29) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE KIZI YARALANDI DHA'da yer alan habere göre kazada, Ziraat Mühendisi Ayşe Cihan Harman hayatını kaybetti, eşi Hayrettin Harman ile 1 yaşındaki kızı D.H. yaralandı.

BABA İLE KIZININ DURUMU İYİ İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ayşe Cihan Harman'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BEBEKLERİNDE GÖRME BOZUKLUĞU VARDI Hayrettin Harman ile Ayşe Cihan Harman çiftinin, geçen yıl 7.5 aylık dünyaya gelen kızları D. Harman’ın gözlerinde görme bozukluğu olduğu öğrenildi. Doğduğundan beri görme bozukluğu yaşayan Harman çiftinin kızları, Aydın'da özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla ilk kez gördüğü belirtildi.

BEBEĞİ DÜNYAYA GÖZÜNÜ AÇTI O KAPADI Hastaneden taburcu olan Harman Ailesinin bu mutlulukla evlerine dönüş yaptıkları sırada meydana gelen kazada anne Harman'ın yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Kızları gözlerini hayata açtığı gün yaşamını yitiren anne Harman'ın, bugün öğle namazına müteakip Bayır'da toprağa verileceği öğrenildi.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR Kazada yaralanan baba Hayrettin Harman'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ancak ayağında kırık oluşan kızlarının, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği öğrenildi.