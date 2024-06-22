Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı

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Sultangazi'de dün akşam saatlerinde, bir bebeği cami önüne bırakan iki şüpheli ve 17 yaşındaki baba polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cebeci Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, bir cami önünde bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Bebek hastaneye kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda, bebeği cami önünde bulduklarını iddia eden İ.Ö. (18) ve M.Z.Ö.'nün (17) bebeği bırakmak için olay yerine geldikleri, sonrasında bırakmaktan vazgeçerek yalan beyanda bulundukları ortaya çıktı.

Bebeğin babası R.Ö.'nün (17) amcasının oğlu İ.Ö.'yü arayarak bebeği teslim ettiği belirlendi. Bebeğin annesi G.D. (17), tedavi amacıyla hastaneye sevk edilirken, İ.Ö., M.Z.Ö. ve bebeğin babası R.Ö. gözaltına alındı. İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edildi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.