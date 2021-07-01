"BU AYRIMCILIKTIR!"

Ünlü şarkıcı, 2019 yılında, modacıların kendisini fazla kilolu ve kalçasını da 'fazla büyük' diye nitelendirerek, Grammy gecesi için kıyafet dikmeyi reddettiklerini belirtmişti.

Bebe Rexha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Modacılar benim bedenimin iri olduğunu söyleyerek Grammy gecesi için kıyafet hazırlayamayacaklarını belirttiler. Bu ayrımcılıktır" ifadelerini kullanmıştı.