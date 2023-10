Be Going to İle İlgili Cümleler - İçinde Be Going to Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

Be Going to İle İlgili Cümleler - İçinde Be Going to Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

REKLAM advertisement1

Be Going To Konu Anlatımı

"Be going to" İngilizce dilinde gelecekteki niyetleri, planları ve tahminleri ifade etmek için kullanılan bir dil yapısıdır. Bu ifade, gelecekteki eylemleri veya durumları açıklamak için sıklıkla kullanılır ve genellikle bir eylemin yakın gelecekte gerçekleşeceğini belirtir. "Be going to" ifadesi, belirli bir niyet veya planın mevcut olduğunu ve gerçekleşeceğini ifade eder. Ayrıca gelecekteki tahminleri de dile getirir. "Be going to" ifadesinin yapısı şu şekildedir:

Olumlu Cümle: Subject + am/is/are + going to + base form of the verb.

Olumsuz Cümle: Subject + am not/isn't/aren't + going to + base form of the verb.

Soru Cümlesi: Am/Is/Are + subject + going to + base form of the verb?

Be going to konu anlatımına göre bu ifade, gelecekteki eylemleri veya planları belirtirken sıklıkla kullanılır. Örneğin, bir kişi gelecek hafta sonu yapmayı planladığı bir etkinliği açıklamak istediğinde bu yapıyı kullanabilir. Aynı zamanda, bu ifade gelecekteki tahminleri de ifade edebilir. Örneğin, gökyüzündeki karanlık bulutlar varsa, "It's going to rain" (Yağmur yağacak) ifadesi gelecekteki bir olayın tahminini yapar.

İngilizce öğrenenler için gelecekteki planları ve tahminleri ifade etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan önemli bir dil yapısıdır. Bu yapı, gelecekteki eylemleri ve durumları daha net ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek için kullanılır. Be going to cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.

I'm going to study for my final exams next week. (Gelecek hafta final sınavları için çalışacağım.)

She's going to travel to Europe for her summer vacation. (Yaz tatili için Avrupa'ya seyahat edecek.)

They are going to have a big party for their anniversary. (Yıldönümleri için büyük bir parti düzenleyecekler.)

It looks like it's going to rain, so take an umbrella. (Yağmur yağacak gibi görünüyor, o yüzden şemsiye al.)

He's going to start a new job in the marketing department. (Pazarlama departmanında yeni bir işe başlayacak.)

Are you going to meet your friends for dinner tonight? (Bu akşam arkadaşlarınla akşam yemeği için buluşacak mısın?)

We're going to paint the living room this weekend. (Bu hafta sonu oturma odasını boyayacağız.)

She's going to apply for a scholarship to study abroad. (Yurtdışında okumak için bir burs başvurusu yapacak.)

They're going to adopt a rescue dog from the shelter. (Barındanmış bir köpeği sahiplenecekler.)

I think we're going to win the game today. (Bugün oyunu kazanacağımızı düşünüyorum.)

Be Going To Kısa Örnek Cümleler

Be Going to kısa örnek cümleler şu şekildedir:

I am going to buy a new car next month. (Gelecek ay yeni bir araba alacağım.)

She's going to visit her grandmother this weekend. (Bu hafta sonu büyükannesini ziyaret edecek.)

They are going to watch a movie tonight. (Bu akşam film izleyecekler.)

He's going to cook dinner for his family. (Ailesi için akşam yemeği pişirecek.)

Are you going to attend the conference tomorrow? (Yarın konferansa katılacak mısınız?)

We're going to have a picnic in the park. (Parkta piknik yapacağız.)

She's going to study abroad next year. (Gelecek yıl yurtdışında okuyacak.)

It's going to snow heavily tonight. (Bu gece yoğun kar yağışı olacak gibi görünüyor.)

I'm going to call you as soon as I arrive. (Vardığımda sizi hemen arayacağım.)

ÖNERİLEN VİDEO