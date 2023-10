Cant İle İlgili Cümleler - İçinde Cant Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

Cant İle İlgili Cümleler - İçinde Cant Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

Cant Konu Anlatımı

İngilizce dilinde "cant" kelimesi olumsuzluk veya sınırlama içeren birçok ifade ve cümlede bulunur. Bu ifadeler, günlük yaşamın farklı yönlerini ve kısıtlamaları açıklamak için dilin önemli bir parçasını temsil eder. Bu nedenle "cant" kelimesini doğru bir şekilde kullanmak, İngilizce dilinin daha iyi anlaşılmasına ve ifade edilmesine yardımcı olur.

"Cant" kelimesi, "cannot" kelimesinin kısaltması olarak kullanılır ve İngilizce cümlelerde "yapamamak" veya "olmamak" anlamına gelir. Bir şeyin fiziksel veya mantıksal olarak imkansız olduğunu belirtmek için kullanılır. Cant cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.

It's impossible to make everyone happy all the time; you can't please everyone. (Her zaman herkesi mutlu etmek imkansızdır, herkesi memnun edemezsiniz.)

You can't access the file without the correct password. (Doğru şifre olmadan dosyaya erişemezsiniz.)

I can't swim, so I won't join you at the pool. (Yüzme bilmiyorum, bu yüzden havuza sizinle katılamam.)

He can't attend the meeting because he has another appointment. (Toplantıya katılamıyor çünkü başka bir randevrusu var.)

We can't go to the concert tonight because we don't have tickets. (Bu gece konseri izlemeye gidemeyiz çünkü biletlerimiz yok.)

She can't eat spicy food due to her sensitive stomach. (Onun hassas midesi nedeniyle baharatlı yiyecek yiyemez.)

They can't play the piano, but they're learning. (Piyano çalamazlar, ama öğreniyorlar.)

You can't park here; it's a no-parking zone. (Burada park yapamazsınız; bu bir park yasağı bölgesi.)

It can't be that difficult to solve this puzzle. (Bu bulmacayı çözmek o kadar da zor olamaz.)

Cant konu anlatımına göre bu ifade olumsuz bir durumu veya gerçeği ifade etmek için kullanılır ve İngilizce cümlelerde sık sık karşımıza çıkar.

Cant Kısa Örnek Cümleler

Cant kısa örnek cümleleri şu şekilde sıralanabilir:

I can't swim, so I won't join you at the pool. (Yüzme bilmiyorum, bu yüzden havuza sizinle katılamam.)

She can't attend the meeting because she has a doctor's appointment. (Doktor randevusu olduğu için toplantıya katılamıyor.)

They can't go to the concert tonight because they have other plans. (Bu akşam konserine gidemiyorlar, başka planları var.)

He can't find his keys and is looking for them everywhere. (Anahtarlarını bulamıyor ve onları her yerde arıyor.)

I can't understand this math problem; it's too complicated. (Bu matematik sorusunu anlayamıyorum; çok karmaşık.)

We can't eat at that restaurant; it's closed on Sundays. (O restoranda yemek yiyemeyiz, pazar günleri kapalı.)

The dog can't go outside because it's raining heavily. (Köpek dışarı çıkamıyor, çünkü çok şiddetli yağmur yağıyor.)

I can't believe we can't watch the game on TV due to a broadcast issue. (Yayın sorunu nedeniyle oyunu televizyonda izleyemediğimize inanamıyorum.)

She can't speak French, but she's learning it. (Fransızca konuşamıyor, ama öğreniyor.)

I can't thank you enough for your help. (Yardımın için sana yeterince teşekkür edemem.)

