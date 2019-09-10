10 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Estetik merkezi Be Aeshtetic, saç dökülmesini engelleyen dünyanın en iyi şampuanını üretmek için önemli bir işbirliği yaptı. Dünyanın perakende duayenleri arasında gösterilen OrenRevach ile yapılan işbirliği kapsamında, Çerkezköy’de 30 milyon TL yatırımla şampuan fabrikası kurulacak. Türkiye’nin dünyanın en büyük saç ekim merkezi olduğuna dikkat çeken BeAeshtetic Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Aydın, “Her yıl binlerce kişi yurtdışından saç ektirmek için Türkiye’ye geliyor. Ancak kendimize ait bir şampuan markamız yok. Türkiye’de kuracağımız fabrikada, saç dökülmesini engelleyen hatta dökülenlerin yerine saç çıkaran şampuan üreteceğiz. Üreteceğimiz bu şampuanı bütün dünyaya satacağız” dedi. Çerkezköy’de kurulacak fabrikada şampuanın yanında kaş ve kirpik serumu, takma tırnak ve parfüm de üretileceğini ifade eden Bilgehan Aydın, ilk aşamada 1000 kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.
PARİS’E LOS ANGELES’A ESTETİK MERKEZİ
Be Aeshtetic ile OrenRevach arasında yapılan işbirliği şampuan fabrikasının yanında küresel estetik merkezi zincirleri açılmasını da içeriyor. İstanbul Nişantaşı’nda hayata geçirdikleri estetik merkezi konseptinin Türkiye’de başka örneği olmadığını vurgulayan Bilgehan Aydın şunları söyledi: “Kaş, tırnak, saç, diş hatta kıyafeti tek noktayı taşıdık. Yaptığımız işbirliği ile başta Los Angeles ve Paris olmak üzere dünyanın dört bir yanında medikal estetik zincirleri kuracağız. Yaratacağımız marka ile 500 milyar dolara dayanan dünya estetik pazarında söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Estetik merkezlerinin de hayata geçmesiyle toplam çalışan sayımız küresel bazda 10 bine çıkacak.”
‘TÜRKİYE FIRSATLAR ÜLKESİ’
Be Aeshtetic yapılan işbirliğinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden OrenRevach ise “Türkiye genç nüfusu ve dinamik ekonomisi ile çok önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye ekonomisi çok güçlü. İnsanlar mutlu. Eğer insanlar mutluysa, orada yatırım yapılır. Ekonomisine güvendiğimiz Türkiye’de yeni yatırımlar için fırsatları değerlendirmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.
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