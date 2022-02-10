BDDK kur korumalı mevduat verilerini yayımlayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları”na ilişkin büyüklükleri periyodik yayınlarında açıklamaya başlayacak.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu bilgiler 14 Şubat'tan itibaren paylaşılacak.

BDDK'nın açıklamasında şu bilgiler verildi:

"22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un ilgili maddeleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 21.12.2021 tarihli ve 2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 29.12.2021 tarihli ve 2021/16 sayılı Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca uygulanmasına başlanan “Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları”na ilişkin büyüklükler Kurumumuz periyodik yayınlarında 14.02.2022 tarihinden itibaren paylaşılacaktır. "

313 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

BDDK açıklamasıyla beraber kur korumalı TL mevduatlara ilişkin son verilerin yer aldığı bir grafiği de paylaştı.

Buna göre kur korumalı TL mevduat ve katılım hesaplarının toplam büyüklüğü 7 Şubat itibarıyla 313 milyar TL oldu. Bunun 171 milyar TL'sini Hazine'nin, 142 milyar TL'sini ise Merkez Bankası'nın enstrümanı oluşturdu.

Olası kur hareketlerine karşı birikimleri korumak üzere devreye alınan 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabında', vade sonundaki faiz oranı getirisi, döviz kurundaki artış oranından düşük ise hesabınıza döviz kurundaki artış yansıtılıyor. Söz konusu hesaplar 3, 6, 9 ay ve 1 yıl vadelerde TL olarak açılabiliyor. Hesaplarda asgari olarak Merkez Bankası'nın politika faizi uygulanıyor.