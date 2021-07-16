Sendikacının işten çıkarma isyanı

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öziplik –İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, bir grup gazeteciyle buluşmasında soruları yanıtladı. Fesih yasağının ardından bazı işverenlerin fırsatçılık yaptığını, keyfi davranarak işçileri işten çıkardığını belirten Ay, örgütlü oldukları tekstil sektöründe işten çıkarmalar yoğun olmamakla birlikte tüm sektörlerde işten çıkarmaların gözlendiğini belirtti. Rafi Ay, fesih yasağının tekrar getirilmesini ve kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılmasını istediklerini söyledi.
Rafi Ay, salgın döneminde desteklere, kısa çalışma ödeneğine ve yanlış olduğunu her zeminde söyledikleri ücretsiz izin uygulamasına rağmen bazı işverenlerin bu teşvikler yokmuş gibi 200 bine yakın işçiyi kod 29’u gerekçe göstererek işten çıkardığını söyledi. Bunların pek azının gerçekten iyiniyet ve ahlak kurallarını ihlalden çıkartıldığını kaydeden Ay, “Mahkemeler şimdi haksız yere işten atılan işçilerin davalarıyla dolu. İşte bu nedenle, işverenin işçisine kasıtlı olarak haksızlık yapmasına devlet daha caydırıcı cezalar vermelidir” dedi.
Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de salgının etkilerinden en önemlisinin sosyal adaletteki aşınma olduğunu kaydeden Rafi Ay, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların dahi endişeyle “fakirleri koruyun, işçiye sahip çıkın” mesajları verdiklerine dikkat çekti. Kapanma döneminde mecburen uygulanan uzaktan ve esnek çalışmanın yaygınlaştırılması çabalarını eleştiren Ay, “Salgın bize bir kez daha göstermiştir ki; devletlerin ekonomik-sosyal dönüşümleri organize etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ülkemizde emeğin, emekçinin korunması, örgütlenmesi aciliyet haline gelmiştir. Artık düşük ücretin, işçinin emeğini sömürerek zenginleşmenin mümkün olmadığı anlaşılmalıdır” dedi.
“ESNEKLİK GÜVENCELİ OLMALI”
Esnekleşme deniliyorsa güvenceli esnekliğin sağlanması ve güvencenin de sözde değil özde verilmesi gerektiğini belirten Rafi Ay, “Kimse bize; hakça yaşam koşulları sağlamadan, emekli olmadan, ölünceye kadar çalış diyemez, gelirimizi azaltacak koşulları dayatamaz. Emeğin haklarını tanımamak ekonomik değil, insani bir suçtur, insana karşı işlenen suçtur” diye konuştu.
Ay, emeklilikte yaşa takılanlar ile çalıştıkça emekli aylığının düşmesi sorununa acilen çözüm bulunması gerektiğini söyledi.
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