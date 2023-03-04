HABERTURK.COM

Bayt terimi, 1950'lerde bir Alman bilgisayar bilimcisi olan Werner Buchholz tarafından icat edilmiştir. Tanımındaki birkaç değişiklikten sonra bir baytın 8 biti (ikili depolama ölçüsü) temsil ettiği dönüşüm şekli kabul edilmiştir. 1 Megabayt ise bir milyon bayttır. 1 Gigabayt da bin megabaytı temsil eder. İşte tüm bayt ölçü birimleri.

1 GB Kaç MB?

Gigabayt ve megabayt, bilgi işlemde en çok kullanılan terimlerden ikisidir ve anlamlarını bildiğimizi düşünsek de çoğu zaman tam olarak ne olduklarını açıklayabilmiş değiliz. Aslında en sık sorulan sorulardan biri, bir gig'in eşit olduğu değerlerdir ve kesinlikle dikkate alacağınız megabayt sayısıdır. Bir gigabaytın ölçüsünü bilirken aynı zamanda bilgi işlemde bellek ya da disk kapasitesini (USB bellek, CD, sabit sürücü, bellek kartı vb.) de bilmek gerekir. Detaylı olarak bakacak olursak 1 GB, 1.024 megabayta (MB) veya direkt açılımı olan 1.073.741.824 bayta eşittir. Hem gigabayt hem de megabayt telekomünikasyon ve yeni teknolojilerin yükselişinden sonra bilgi işlemde kullanımı özel önem kazanan veri depolama kapasitesi birimleridir.

Bayt, veri depolama birimlerini tanımlamak için kullanılır. Bilgisayarlar veri iletirken ve depolarken yalnızca bir avuç biti işlemediğinden, veri kümeleri bayt cinsinden temsil edilir. 1 bayt 8 bittir. Bu nedenle, bir bayt genellikle bir harf gibi karakterleri temsil eden en küçük adresleyebilir bellek birimidir. Peki, 1 MB kaç KB derseniz 1024 kb’ye denk gelir. Kilobayt ise boyut olarak bir sonraki bayt birimidir, 1024 bayttan oluşur.

Veri depolama hakkında konuştuğumuzda genellikle sistemin tüm depolama kapasitesini terabayt cinsinden ölçeriz. Ancak çoğu bireysel dosyalar için megabayt ve büyük dosyalar için gigabayt yer kaplar. Peki, 1 TB kaç GB? 1 TB, 1.000 gigabayta (GB) veya 1.000.000 megabayta (MB) eşittir. Her gün kullandığınız fiziksel depolama cihazları ile bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Ortalama bir akıllı telefonla karşılaştırıldığında 1 TB depolama alanı yaklaşık 16 (64 GB) Samsung Galaxy cihazına veya iPhone'a eşdeğerdir. 1 TB ayrıca yaklaşık 4 (256 GB) Windows veya MacBook dizüstü bilgisayara ve biraz depolama alanı kaplayan sistem yazılımına denktir. Bireysel harici sabit diskler genellikle 1 TB'lık depolama alanından başlar ve 32 TB'ı aşan daha büyük seçenekler vardır.

Bayt Ölçü Birimleri Küçükten Büyüğe Sıralaması

Bayt ölçü birimleri küçükten büyüğe sıralaması yaparken bazı detaylar unutulmamalıdır. Her seviyede yükseldikçe bir birimden diğerine geçmek için bir öncekini 1024 ile çarpmanız gerekir. Biraz kafa karıştırıcı gözükebilir, bu nedenle bazen insanlar bir değerin diğerinden 1000 kat daha büyük veya daha iyi olduğunu genellerler. Ancak depolama hakkında konuşurken en yakın katman 1024'tür.

Yukarıda da belirtildiği gibi birimler arasında gidilecek sayı katı 1024'tür. Bu, 1024 GB'nin 1 TB olduğu anlamına gelir. Bu da 1 GB = 1024 MB = 1.048.576 KB = 1.073.741.824 B şeklindedir. Bu nedenle birimler halinde aşağı inmek için 1024 ile çarpmanız gerekecektir. Dolayısıyla depolama birimlerinin yükselme sırasını öğrendikten sonra her birinin içinde ne kadar olduğunu bilmek o kadar zor değildir. Bir öncekini 1024 ile çarpmanız yeterli olacaktır. Her halükarda, günlük hayatınızda en çok kullanacaklarınız, genellikle depolama birimlerinin ölçüldüğü Gigabayt ve Terabayttır ve verilerin bir birimden iletilme hızından bahsederken en fazla Megabayt kullanılır.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Türker Üner