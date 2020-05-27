Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali yine yoğun! - HABERLER

DHA

Koronavirüs önlemleri kapsamında, Ramazan Bayramı nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla sona erdi. Esnaf, yasağın kalkmasıyla birlikte İstanbul'da Bayrampaşa Sebze ve Meyve Haline akın etti.

Halde ve girişindeki yollarda yoğunluk ve kalabalık oluştu. Polis ekipleri, trafik yoğunluğunu azaltmak için çeşitli noktalarda güvenlik önlemi aldı.

DHA'nın haberine göre; araçlarıyla hale giremeyen bazı esnaf ise yol kenarına park ettikleri araçlara sebze ve meyve taşıdı. Ayrıca, gece yarısı halde oluşan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.