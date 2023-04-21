ÖRGÜ POĞAÇA

2 su bardağı ıllık süt

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 paket instant maya

2 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı sıvıyağ

Yaklaşık 7,5 su bardağı un

Üzerine sürmek için 2 yumurta sarısı

YAPILIŞI

Süt, şeker, yoğurt ve mayayı karıştırıp birkaç dakika bekletin. Diğer malzemeleri ekleyip yaklaşık 10 dakika yoğurun, ele yapışmayan orta yumuşaklıkta bir hamur elde edin. 45 dakika boyunca üzerini kapatarak mayalandırın. Bezeler haline getirin üzerine sıvıyağ sürüp streçle örtün ve yarım saat daha dinlendirin. Örgü şekli verip 15 dakika daha bekletin ve üzerine yumurta sarısı sürün. 180 derece fırında altı üst ayarda kızarana kadar pişirin.