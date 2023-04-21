KARAKÖY POĞAÇASI
500 gram un - 4,5 su bardağı
100 ml su - 1/2 su bardağı
12 gram tuz - 1 dolu tatlı kaşığı
250 gram margarin ya da tereyağı
30 gram yaş maya - yarı oranda kuru maya kullanılabilir az bir miktarda su ile karıştırılıp
2 yumurta - 1'nin sarısı
40 gram toz şeker - 2 çorba kaşığı
YAPILIŞI
Bütün malzemeler bir araya getirilerek pürüzsüz bir hamur elde edilene kadar yoğurun. Hamur elinize yapışırsa hafif unlayın. Bezeler haline getirdiğiniz poğaçayı 30 dakika ısıda mayalandırın fırının üzerinde veya ocağın yanında. Fırının derecesini 70'e ayarlayın 10 dakika da içerisinde mayalandırın. Daha sonra 180 derecede kızarana kadar pişirin.