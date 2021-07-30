Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Bayram, Azerbaycan'dan Berto Loren Alfonso Dominguez'le karşılaştı.

Bayram Malkan, ilk rauntta rakibine üstünlük kurdu ve 5 hakemin 3'ünden rakibine göre daha fazla puan almayı başardı. İkinci rauntta Azerbaycanlı sporcu, ikinci raundu tüm hakemlerin tam puanını alarak kazandı. Son raundu da kazanan Dominguez, karşılaşmayı galip bitirerek yarı finale yükseldi.

Bayram, Tokyo 2020'yi madalya alamadan tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Bayram'ın maçını izledi. Salonda diğer milli boksörlerle maçı takip eden Kasapoğlu, Bayram'a destek oldu.