Deniz Akkaya, iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö ile yaşadığı tartışmayı, sosyal medya hesabından ifşa etti.

Sözlerine; "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimiyle hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü" diyerek başlayan Deniz Akkaya, kızının kendisine saldırdığını ileri süren açıklamalarda bulundu.

* Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.

Deniz Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti ve mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah, tüm annelere sabır versin.

* Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım.

"BENİ DÖVDÜ DİYEREK İTİBAR SUİKASTINA GEÇTİ"

Daha sonra yayımladığı mesajda gelen yorumlara tepki gösteren Deniz Akkaya; "Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, 'polisleri aramaya cesaret edemez' derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastına geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın" diyerek sitem etti.

Edinilen bilgiye göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Deniz Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından harekete geçerek A.Ö'yü koruma altına aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğuna gerekli psikolojik desteği vermeye başladı.