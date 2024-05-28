Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Can kaybı 11'e çıktı
Mersin'de karşı şeride geçip 10 kişinin ölümüne ve 39 kişinin de yaralanmasına yol açan otobüsün şoförü Ali Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Katliam gibi kazada Güler'in ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli savunmasında, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Öte yandan bir acı haber daha geldi ve kazada yaralanan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı
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Mersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tutuklanan yolcu otobüsünün şoförü Ali Güler'in (45), ifadesi ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre Güler'in, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.
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Kaza, 26 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi.
Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına yolcu otobüsü, şoför Ali Güler’in direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti.
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Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobil ve bir kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Mersin ve Adana'dan çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan 39 yaralı ise Mersin, Tarsus ve Adana'daki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor.
Kazada hafif yaralanan şoför Ali Güler, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Güler, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken ifadesi de ortaya çıktı.
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İfadesinde yaşanan kaza nedeni ile çok üzgün olduğunu dile getiren Ali Güler, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği belirtildi.
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CAN KAYBI ARTTI
Öte yandan TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazaya karışan otomobilde ağır yaralanan Mehmet Orhan Teymen, tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Teymen'in cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarınca alınıp Adana Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Aynı kazada hayatını kaybeden Teymen'in ziraat mühendisi eşi Ayla Çelik Teymen'in (59) cenazesi ise Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı'na götürüldü.
Burada kılınan namazın ardından Teymen'in cenazesi, Sucularlı Mahallesi'ndeki Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda defnedildi.
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Cenazeye Teymen'in ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.
TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait Ali G. idaresindeki 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüsün sürücüsü, tutuklanmıştı.
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