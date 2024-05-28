Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobil ve bir kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Mersin ve Adana'dan çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.