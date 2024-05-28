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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Jose Mourinho: Türkiye'den teklifler var - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: Türkiye'den teklifler var

        Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:28
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        • 1

          Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Jose Mourinho, ilk kez resmi olarak görüşmeleri doğruladı ve açıklama yaptı.

        • 2

          FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ SORUSU

          Jose Mourinho, "Fenerbahçe ve Beşiktaş, sizi teknik direktör olarak görmek istiyor. Ne söylersiniz?" sorusuna yanıt verdi.

        • 3

          "TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR"

          Jose Mourinho, "Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar saygısızlık yapmamak için benimle görüşmek isteyen kulüpleri dinledim sadece. Yalnızca Türkiye'den önemli takımlar değil, hem Suudi Arabistan'dan hem Avrupa'dan başka kulüplerle de görüştüm." ifadelerini kullandı.

        • 4

          "MASAYA KOYUP DÜŞÜNMELİYİM"

          Portekizli teknik adam, "Her şeyi görüp masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda, kariyerimde yer alan ve benim için önemli olan insanlarla da konuşmalı, danışmalıyım." dedi.

        • 5

          "KARAR VERME VAKTİ GELDİ"

          Mourinho, "Birkaç hafta içerisinde bir karar vermem gerekecek. Çünkü artık karar verme vakti geldi." açıklamasıyla sözlerine son verdi.

        • 6

          İLK AÇIKLAMA YILDIRIM'DAN

          Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, adaylığını açıkladığı sırada yaptığı açıklamada Portekizli teknik adam ile görüşme yaptıklarını söylemişti.

        • 7

          BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

          Beşiktaş'ta ise ikinci başkan Hüseyin Yücel, Hatayspor karşılaşmasının ardından, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi." demişti.

        • 8

          JOSE MOURINHO'NUN KUPALARI

          Porto (6 Kupa)

          UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004

          UEFA Avrupa Ligi (1): 2003

          Primeira Liga (2): 2003, 2004

          Taça de Portugal (1): 2003

          Supertaça (1): 2003

          Chelsea (8 Kupa)

          Premier League (3): 2005, 2006, 2015

          FA Cup (1): 2007

          EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015

          FA Community Shield (1): 2005

          UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013

          Inter (5 Kupa)

          UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010

          Serie A (2): 2009, 2010

          Coppa Italia (1): 2010

          Supercoppa (1): 2008

          Real Madrid (3 Kupa)

          La Liga (1): 2012

          Copa del Rey (1): 2011

          Supercopa (1): 2012

          Copa del Rey İkinciliği (1): 2013

          Manchester United (3 Kupa)

          FA Community Shield (1): 2016

          EFL Cup (1): 2017

          UEFA Avrupa Ligi (1): 2017

          FA Cup İkinciliği (1): 2017-18

          UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017

          Roma (1 Kupa)

          UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022

          UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23

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