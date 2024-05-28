Jose Mourinho: Türkiye'den teklifler var
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı. İşte detaylar...
- 1
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Jose Mourinho, ilk kez resmi olarak görüşmeleri doğruladı ve açıklama yaptı.
- 2
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ SORUSU
Jose Mourinho, "Fenerbahçe ve Beşiktaş, sizi teknik direktör olarak görmek istiyor. Ne söylersiniz?" sorusuna yanıt verdi.
- 3
"TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR"
Jose Mourinho, "Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar saygısızlık yapmamak için benimle görüşmek isteyen kulüpleri dinledim sadece. Yalnızca Türkiye'den önemli takımlar değil, hem Suudi Arabistan'dan hem Avrupa'dan başka kulüplerle de görüştüm." ifadelerini kullandı.
-
- 4
"MASAYA KOYUP DÜŞÜNMELİYİM"
Portekizli teknik adam, "Her şeyi görüp masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda, kariyerimde yer alan ve benim için önemli olan insanlarla da konuşmalı, danışmalıyım." dedi.
- 5
"KARAR VERME VAKTİ GELDİ"
Mourinho, "Birkaç hafta içerisinde bir karar vermem gerekecek. Çünkü artık karar verme vakti geldi." açıklamasıyla sözlerine son verdi.
- 6
İLK AÇIKLAMA YILDIRIM'DAN
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, adaylığını açıkladığı sırada yaptığı açıklamada Portekizli teknik adam ile görüşme yaptıklarını söylemişti.
-
- 7
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Beşiktaş'ta ise ikinci başkan Hüseyin Yücel, Hatayspor karşılaşmasının ardından, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi." demişti.
- 8
JOSE MOURINHO'NUN KUPALARI
Porto (6 Kupa)
UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004
UEFA Avrupa Ligi (1): 2003
Primeira Liga (2): 2003, 2004
Taça de Portugal (1): 2003
Supertaça (1): 2003
Chelsea (8 Kupa)
Premier League (3): 2005, 2006, 2015
FA Cup (1): 2007
EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015
FA Community Shield (1): 2005
UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013
Inter (5 Kupa)
UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010
Serie A (2): 2009, 2010
Coppa Italia (1): 2010
Supercoppa (1): 2008
Real Madrid (3 Kupa)
La Liga (1): 2012
Copa del Rey (1): 2011
Supercopa (1): 2012
Copa del Rey İkinciliği (1): 2013
Manchester United (3 Kupa)
FA Community Shield (1): 2016
EFL Cup (1): 2017
UEFA Avrupa Ligi (1): 2017
FA Cup İkinciliği (1): 2017-18
UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017
Roma (1 Kupa)
UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022
UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23