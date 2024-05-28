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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti

        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti

        Kocaeli'de ağabeyini uyurken boğazını ve cinsel organını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığın, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Savcı mütalaasında, sanığın "canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:07 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:07
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        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
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        Kocaeli'de ağabeyini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 30 yaşındaki Emre T'nin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

        Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağabeyi Murat Can T'yi öldüren tutuklu sanık Emre T (30) ile müşteki baba N.T. ve taraf avukatları katıldı.

        CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

        (Fotoğraftaki Emre T)

        Mahkemede, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna yer verildi.

        Cumhuriyet savcısı önceki celse mahkemeye sunduğu, sanığın "tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını içeren esas hakkındaki mütalaayı tekrarladı.

        (Fotoğraftaki Murat Can T)

        Sanık Emre T, mütalaaya karşı diyeceğinin olmadığını ifade etti.

        Sanık avukatı da mütalaadaki "canavarca hisle" maddesini kabul etmediğini söyleyerek, yazılı savunma hazırlamak için süre istedi.

        Sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        NE OLMUŞTU?

        Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden Emre T, 22 Nisan 2023'te anne ve babası evde olmadığı sırada ağabeyi Murat Can T'yi boğazından ve cinsel organından bıçaklayarak öldürmüş, polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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        #kocaeli
        #kardeş cinayeti
        #ağabeyinin cinsel organını kesen kardeş
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