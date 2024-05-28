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        Haberler Dünya Son dakika: İspanya, Filistin'i resmen tanıdı

        Son dakika haberi İspanya, Filistin'i resmen tanıdı

        İspanya, Filistin devletini bugün resmi olarak tanıyor. İspanya Başbakanı Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:35
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        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
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        İspanya Başbakanı Sanchez, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu.

        Televizyondan demeç veren Başbakan, tüm taraflar üzerinde mutabık kalmadıkça 1967 sonrası Filistin sınırlarında yapılacak hiçbir değişikliği tanımayacaklarını söyledi.

        İspanya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Filistin'de de "uluslararası insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka uygunluğu" savunduğunu kaydeden Sanchez, ülkesinin her zaman BM İnsan Hakları Sözleşmesi'ni savunacağının altını çizdi.

        "Filistin Devleti'nin tanınması sadece, Filistin halkının meşru talebi olan tarihi bir adaletin yerine getirilmesi değildir, aynı zamanda hepimizin istediği barışın sağlanması için de bir adımdır." şeklinde konuşan Sanchez, "Bu, barış geleceğinin sağlanması, Filistin devletinin İsrail devleti ile birlikte barış ve güven içinde yaşaması için hepimizin tek olasılık olarak gördüğü yolda ilerlemektir." dedi.

        Filistin'in uluslararası toplum tarafından tanınmasının önemine değinen Sanchez, şunları söyledi:

        "Geçmişte de söylediğimiz gibi bu karar kimseye karşı değildir, özellikle de İsrail'e karşı değildir. İsrail halkı dost bir halktır ve saygı duyuyoruz. Onlarla en iyi ilişkileri kurmak istiyoruz. Bu karar, aynı zamanda, iki devletli çözüme karşı olan Hamas'a da tam olarak karşıdır. İspanya ilk andan itibaren tüm kararlılığıyla 7 Ekim'deki Hamas'ın saldırılarını kınamıştır. Bu bizim terörizmle mücadeledeki vaadimizin de bir göstergesidir."

        İRLANDA VE NORVEÇ DE TANIYACAK

        Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetleri, geçtiğimiz hafta Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.

        İspanya 'tarihin doğru yerinde durduklarını' belirtirken Norveç, bu kararın diğer ülkelere örnek olmasını umduğunu açıklamış, "İsrail-Filistin sorunundaki tek çözümü canlı tutmaya devam etmeliyiz. O da yan yana, barış ve güven içinde iki devletli çözüm" demişti.

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        İspanya Savunma Bakanı Robles, "Gazze'de yaşananlar gerçek bir soykırım" açıklamasını yapmıştı.

        İsrail Dışişleri Bakanlığı ise, İspanyol hükümetinin ‘Filistin Devleti’ni tanıma kararının ardından Kudüs’te bulunan İspanya Büyükelçiliği'nin Filistinlilere konsolosluk hizmeti vermesini yasaklamıştı.

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