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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?- Emekli maaşı haberleri - Sosyal Güvenlik Haberleri

        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak

        Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25'lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25'lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Böylece 3 milyon 601 bin 551 emekli, temmuzdan sonra 12 bin 500 TL alacak. Bayram ikramiyesinde bir artış planlanmazken, bir önceki bayramda olduğu gibi 3.000 TL yatırılacak

        Giriş: 28.05.2024 - 10:39 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:39
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        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da düzenlenen, “Büyük Emekliler Mitingi”nde en düşük emekli maaşının asgari ücrete endekslenmesi için bir kanun çıkarılmasını önermişti.

        Bu yılı, “Emekliler Yılı” ilan eden hükümet, bütçe imkân ve dengelerini de gözeterek, en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye çıkarmayı planlıyor. Emekli maaşlarına temmuz ayında enflasyon farkı dışında herhangi bir artış yapılmayacak ancak en düşük emekli maaşlarında kök aylıklarında yasa ile bir düzenlemeye gidilecek.

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        Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25’lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25’lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Özetle 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli, temmuzdan sonra 12 bin 500 TL alacak. Buna, yeni emekli olacaklar da dahil…

        Bu konuyla ilgili kanun teklifi 3 Temmuz’da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM’ye sevk edilecek.

        Bu yılın başında 7 bin 500 TL olan emekli taban aylıkları 10 bin TL’ye çıkarılmış ve bu rakamın altındaki tüm aylıklar seyyanen artışla 10 bin TL’ye tamamlanmıştı. Temmuz ayındaki artışta bazı emeklilere hiç zam yapılamaması sorunu ortaya çıkınca, bu yol tercih edilecek. Yine yasa ile emeklilere seyyanen zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak.

        Açlık sınırının 20 bin TL’ye ulaşması göz önüne alındığında bu rakamın emeklileri memnun etmeyeceği açık şekilde görülüyor. Aldığım bilgilere göre hükümet bütçe imkânlarını da gözeterek emeklilere bunun üzerinde herhangi bir zam yapmayı planlamıyor. Emeklilere verilecek ekstra artış için Hazine’nin borçlanma yoluna gitmesi gerekiyor.

        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ŞOK GELEBİLİR

        Bu yılın başında yerel seçim de gözetilerek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarına 11.68 puanlık refah payı eklenerek zam oranı yüzde 49.25’e çıkarılmıştı. Hükümet temmuz ayında toplu sözleşmeden kaynaklı zam alan memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı oranda zam yapılacağını açıklamıştı.

        Temmuz ayında memur emeklileri için yüzde 7’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 25 civarında çıkacak enflasyon farkına SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de refah payı eklenip eklenmeyeceği henüz netleşmedi. Eğer böyle bir karar alınmazsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri memurlar emeklilerinden yüzde 6-7 oranında daha düşük zam alacaklar.

        Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklı refah payını alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı ödenebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.

        BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN TL

        16 milyona yaklaşan bütün emekliler, 16 Haziran’daki Kurban Bayramı öncesinde 3 bin TL bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyelerinde de herhangi bir artış düşünülmüyor. Emekliler, Ramazan Bayramı’nda da 3 bin TL ikramiye almışlardı.

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