Victor Nelsson ateş püskürdü! Hesabı mı çalındı?

"AİLEME SALDIRDINIZ, YAZIKLAR OLSUN!"

Victor Nelsson kutlamaların ardından taraftarlara ateş püskürdü. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu iddia eden Victor Nelsson sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Danimarkalı savunmacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" ifadelerini kullandı.