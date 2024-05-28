Victor Nelsson ateş püskürdü! Hesabı mı çalındı?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluklarını düzenlemiş olduğu görkemli törenle kutladı. Sarı-kırmızılıların başarılı savunmacısı Victor Nelsson, kutlamaların ardından taraftarlara ateş püskürdü. Galatasaray taraftarlar ise Nelsson'un hesabının çalındığını iddia etti. İşte yaşananlar...
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Trendyol Süper Lig ve Türkcell Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Rams Park'ta kupa töreni organizasyonu düzenledi.
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Her futbolcu anons sonrası şarkı eşliğinde sahaya gelirken, Victor Nelsson ise için bir şarkı seçmedi.
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Victor Nelsson'un, Galatasaray taraftarıyla baş başa olmak için şarkı seçiminde bulunmadığı öğrenildi.
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Kutlamalar sırasında futbolcuların eşleri ve çocukları sahaya indi fakat 25 yaşındaki savunmacının ailesi tribünde kaldı.
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"AİLEME SALDIRDINIZ, YAZIKLAR OLSUN!"
Victor Nelsson kutlamaların ardından taraftarlara ateş püskürdü. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu iddia eden Victor Nelsson sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Danimarkalı savunmacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" ifadelerini kullandı.
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Öte yandan sosyal medyada bazı Galatasaray taraftarları, Nelsson'un hesabının hacklendiğini ve paylaşımın bu nedenle olduğunu ileri sürdü.
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