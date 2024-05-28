Galatasaray rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede bitiren Galatasaray, 24. şampiyonluğuna birçok rekor kırarak ulaştı. Takım olarak kırılan rekorların yanında teknik direktör Okan Buruk da takımını 2 sezon üst üste şampiyonluğa taşıyarak önemli bir başarıya imza attı. İşte Galatasaray'ın bu sezon kırdığı rekorlar...
- 1
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede bitiren Galatasaray, 24. şampiyonluğuna birçok rekor kırarak ulaştı.
- 2
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, 20 ekibin mücadele ettiği ve Fenerbahçe ile büyük bir çekişme yaşadığı sezonu şampiyon tamamladı.
- 3
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısını 24'e çıkartarak, bu alandaki rekorunu geliştirdi. Sarı-kırmızılı takım ayrıca en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk önüne geçti.
-
- 4
PUAN REKORU KIRDI
Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım ünvanının da yeni sahibi oldu.
- 5
Ligdeki 38 haftalık maratonu 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 102 puan toplayarak zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, ligin puan rekoruna ulaştı.
- 6
Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.
-
- 7
BİR SEZONDA EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIM
Galatasaray, Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu kırdı.
- 8
Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanarak, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekorun sahibi oldu.
- 9
Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.
-
- 10
LİGDE ÜST ÜSTE GALİBİYET REKORU: 17 MAÇ
Galatasaray, Süper Lig'de kendisinde bulunan üst üste kazanma rekorunu 17 maça çıkardı.
- 11
Sarı-kırmızılı takım, ligin 20. haftasında Mondihome Kayserispor maçıyla başlayan ve 36. haftada VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanan serideki 17 müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.
- 12
İÇ SAHADA GOL ATMA REKORU
Galatasaray, sahasında çıktığı 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.
-
- 13
Son olarak 2022-2023 sezonunun ilk haftasında, evinde 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 35 müsabakada en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu süreçte meşin yuvarlağı rakip filelerle 92 kez buluşturdu.
- 14
Sarı-kırmızılı takım, daha önce Aralık 2000 ile Kasım 2002 arasındaki 34 iç saha maçında skor üretmişti.
- 15
OKAN BURUK REKORLARLA ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de takımını 2 sezon üst üste şampiyonluğa taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.
-
- 16
Galatasaray altyapısından yetişen Okan Buruk, uzun yıllar terlettiği sarı-kırmızılı formayla birer UEFA Kupası, UEFA Süper Kupa ve TFF Süper Kupa, 7 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
- 17
Teknik direktörlük kariyerinde Akhisarspor ile Türkiye Kupası, İstanbul Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Buruk, 2021-2022 sezonunun ardından Galatasaray'ın başına geçti.
- 18
Tecrübeli teknik adam, yapılan transferlerle ilk sezonunda sarı-kırmızılı takımın başında şampiyonluk yaşadı. Galatasaray, Buruk yönetiminde tarihi rekorlar kırdığı ikinci sezonunda da 102 puanla zafere ulaştı.
-
- 19
Futbolcu olarak büyük başarılar yaşadığı Galatasaray'ın başında üst üste iki şampiyonluğa imza atan Okan Buruk, teknik direktör olarak da adını sarı-kırmızılı kulübün tarihine yazdırdı.
- 20
GALATASARAY'DA ÜÇÜNCÜ KUPASINI KALDIRDI
Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 3. kez kupa sevinci yaşadı.
Tecrübeli teknik adam, geçen sezon Süper Lig şampiyonluğuna ulaştığı Galatasaray ile bu sezon da Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa'yı kaldırdı.
Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde 5. kupasına ulaştı.
- 21
SÜPER LİG'DE EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İSİM
Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak en fazla şampiyonluk gören isim ünvanını taşıyor.
-
- 22
Ligde futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 3 kez bu sevinci yaşadı.
Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.
- 23
Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.
- 24
TAKIM İÇİNDEN "TRANSFER" YAPTI
Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın kadroda sıkıntı yaşadığı dönemlerde takım içinden ürettiği çözümlerle sezona damga vurdu.
-
- 25
Tecrübeli teknik adam, Wilfried Zaha, Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech, Tete ve Angelino gibi yeni transferlerden istediği verimi alamadığı dönemlerde takım içindeki "joker"lere başvurdu.
- 26
Buruk, en büyük verimi, sağ kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı savunmanın iki kenarında, santrforda ve orta sahada kullanarak aldı. Stoper orjinli Kaan Ayhan'ı defansif orta saha ve sağ bek olarak oynatan Okan Buruk, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu ise stoper ve sol bek olarak değerlendirdi.
- 27