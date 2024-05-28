Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı! - Son dakika sıcak gelişme

        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!

        İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda konteynere kovayla bir şeyler attığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, 8 çocuk babası Salih'in evinin de olay bölgesine yakın olduğu ortaya çıktı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının da araştırıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan B.D.'nin (39) beyaz bir kovayı çöpe boşalttığı ve sonra kovayı yeşillik alana attığı tespit edildi. Polisin olayla ilgili çalışmaları çok yönlü olarak sürüyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 28.05.2024 - 10:17 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Pendik'te dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çöp atmak için konteynere yaklaşan bir vatandaş, parçalanmış cesedi gördü.

        • 2

          İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

        • 3

          Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacaklarının vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek olduğu tespit edildi.

        • 4

          ÖNCE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

          Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi.

        • 5

          Cesedin de 79 yaşındaki Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu öğrenildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        • 6

          AYNI MAHALLEDE OTURDUĞU BELİRLENDİ

          Cesedi bulunan kişinin Nihat Salih adındaki kişiye ait olduğunun belirlenmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmayı derinleştirdi. Yapılan incelemede öldürülen kişinin tüm kimlik bilgileri ortaya çıkarıldı.

        • 7

          Elde edilen bilgilere göre, öldürülen Salih’in 8 çocuk babası olduğu ve cansız bedeninin bulunduğu mahallede oturduğu ortaya çıktı.

        • 8

          KAMERALAR İNCELENMEYE ALINDI

          Nihat Salih’in kendi evinde mi yoksa başka yerde mi öldürülüp öldürülmediğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülürken, bir yandan güvenlik kamera kayıtlarına da bakılmaya başlandı.

        • 9

          Yapılan incelemede bir kişinin beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler attığı belirlendi.

        • 10

          1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

          Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana atan kişinin B.D. adlı kişi olduğu belirlendi.

        • 11

          Savcılığın talimatı üzerine B.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

        • 12
        • 13
        • 14
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Yaz oyunlarını Filistin'e bağışladı
        Yaz oyunlarını Filistin'e bağışladı
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Habertürk Anasayfa