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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri - Galatasaray Haberleri

        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri

        Avrupa'da liglerin tamamlanmasıyla birlikte gol kralları da netleşti. Süper Lig'de 25 golle krallık koltuğuna oturan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin Avrupa'daki sıralaması da belli oldu. İşte Avrupa liglerinde sezonun en çok gol atan 10 futbolcusu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:10
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        • 1

          Avrupa'da 2023-2024 sezonunun tamamlanmasıyla liglerin gol kralları da belli oldu.

        • 2

          Trendyol Süper Lig'de de şampiyon Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, bu sezon attığı 25 golle krallık koltuğuna oturdu.

        • 3

          Arjantinli forvet, kaydettiği 25 golle Avrupa'da bu sezon en çok gol atan 10 isim arasına adını yazdırmayı başardı.

        • 4

          İşte Avrupa'nın en golcü futbolcuları...

        • 5

          1- Harry Kane - Bayern Münih: 32 maçta 36 gol (2843 dakika)

        • 6

          2- Viktor Gyökeres - Sporting Lizbon: 33 maçta 29 gol (2915 dakika)

        • 7

          3- Luuk de Jong - PSV Eindhoven: 34 maçta 29 gol (2776 dakika)

        • 8

          4- Vangelis Pavlidis - AZ Alkmaar: 34 maçta 29 gol (3000 dakika)

        • 9

          5- Serhou Guirassy - Stuttgart: 28 maçta 28 gol (2214 dakika)

        • 10

          6- Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain: 29 maçta 27 gol (2159 dakika)

        • 11

          7- Erling Haaland - Manchester City: 31 maçta 27 gol (2558 dakika)

        • 12

          8- Kevin Denkey - Cercle Brugge: 38 maçta 27 gol (3392 dakika)

        • 13

          9- Mauro Icardi - Galatasaray: 34 maçta 25 gol (2856 dakika)

        • 14

          10- Lautaro Martinez - Inter: 33 maçta 24 gol (2667 dakika)

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