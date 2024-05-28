Johnny Wactor'ın ölüm anından kahramanlık hikâyesi çıktı

Ağabey Grant ayrıca; "Kardeşim benim hayatımda gördüğüm en çalışkan insandı. Mükemmel bir kardeş ve oğuldu. Dokunduğu herkeste büyük bir etki bıraktı. Kamera önünde olduğu kadar gerçek hayatta da çok karizmatikti. Her zaman samimiydi, baştan sona" diye konuştu.