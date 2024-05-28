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        Haberler Dünyadan Johnny Wactor'ın ölüm anından kahramanlık hikâyesi çıktı - magazin haberleri

        Johnny Wactor'ın ölüm anından kahramanlık hikâyesi çıktı

        Otomobilini soymak isteyen hırsızlar tarafından vurularak öldürülen oyuncu Johnny Wactor'ın son anlarından kahramanlık hikâyesi ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:51
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        • 1

          ABD'li dizi oyuncusu Johnny Wactor'ın, soyguncular tarafından vurularak öldürülmeden önce büyük bir kahramanlık yaptığı ortaya çıktı. Cumartesi günü Los Angeles şehir merkezinde aracının katalitik dönüştürücüsünü çalmak isteyen üç kişi tarafından silahla vurulan Wactor, 37 yaşındaydı. 2020 ila 2022 yılları arasında rol aldığı 'General Hospital' dizisiyle tanınan oyuncunun ölüm anına ilişkin ailesinin anlattığı yeni detaylar, bir kahraman olarak hayatını kaybettiğine işaret etti.

        • 2

          Gece geç saatte çekim sonrası kadın iş arkadaşıyla aracına doğru giden Johnny Wactor, aracının yanında gördüğü kişilerin otomobili çekeceklerini sandı ancak üzerine ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

        • 3

          Johnny Wactor'ın vurulma anında yanındaki arkadaşının önüne geçerek onu koruduğu ve kendini siper ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruştuma sürerken, şüpheliler hâlâ aranıyor.

        • 4

          Daily Mail'e konuşan oyuncunun ağabeyi; "Biz güneyliyiz ve asla bir kadının aracına yalnız başına yürümesine izin vermeyiz. Johnny saldırganlarla karşı karşıya gelmiş ve onların aracını çekeceklerini düşünmüş. 'Aracı mı çekiyorsunuz?' diye seslenmiş. Neler oluyor diye etrafına bakındığı esnada silahı görmüş ve iş arkadaşını hemen arkasına almış" ifadesini kullandı.

        • 5

          Ağabey Grant ayrıca; "Kardeşim benim hayatımda gördüğüm en çalışkan insandı. Mükemmel bir kardeş ve oğuldu. Dokunduğu herkeste büyük bir etki bıraktı. Kamera önünde olduğu kadar gerçek hayatta da çok karizmatikti. Her zaman samimiydi, baştan sona" diye konuştu.

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