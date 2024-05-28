Nükhet Duru 70'inci yaşını kutladı
Türk pop müziğinin ünlü ismi Nükhet Duru, 70'inci yaşını 'Nükhet Duru 7.0' adlı zamansızlık temalı bir partiyle kutladı. Parti; Ceyda Düvenvci ile Güçlü Mete'nin ilk kez görüntülenmesine, Göksel ile sevgilisi Osman Şahin'in ise barıştığının gözler önüne serilmesine sahne oldu
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Nükhet Duru, 70'inci yaşına görkemli bir partiyle girdi.
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Sanatçının oğlu Cem Masis tarafından organize edilen doğum günü partisine ünlü isimler akın etti.
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Partiye; Kenan Doğulu, Beren Saat, Nilgün Belgün, Defne Samyeli, Necati Akpınar, Ceyda Düvenci, Güçlü Mete, İzzet Öz, Sedef İybar, Göksel, Meltem Cumbul ve Bestemsu Özdemir'in de aralarında olduğu birçok isim katıldı.
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Nükhet Duru'nun parti teması, zamansızlığını vurgulaması için 'Nükhet Duru 7.0' olarak belirlendi.
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Yakın çevresi ve sanatçı arkadaşlarını yanında gören ve duygulanan Nükhet Duru; "Allah’ın bana verdiği ömrü şükürle, mutlulukla, sindire sindire dostlarımla yaşamak istiyorum. Bu geceyi oğlum organize etti ve bu benim için çok mutluluk verici. Epeydir görmediğim dostlarıma kavuştum" diye konuştu.
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Gecede alkışlar üzerine sahneye çıkan Nükhet Duru, sevilen şarkılarını da seslendirdi.
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Beren Saat - Kenan Doğulu
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Beren Saat - Kenan Doğulu
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Beren Saat - Kenan Doğulu - Nükhet Duru
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Mart ayında aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete ilk kez yan yana görüntülendi.
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Ceyda Düvenci - Güçlü Mete
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Göksel, bir süre ayrıldığı sevgilisi Osman Şahin ile barıştığı ortaya çıktı. Çift, Nükhet Duru’nun doğum günü partisine birlikte katıldı.
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Ayça Varlıer - Serhan Aydemir
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Aylin Aslım
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Bestemsu Özdemir
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Nükhet Duru - Defne Samyeli
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Necati Akpınar - Ahmet San - Nükhet Duru
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Nilgün Belgün
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Nükhet Duru - Murat İrengun
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Nükhet Duru - Sedef İybar
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Sedef İybar
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Güvenç Dağüstün