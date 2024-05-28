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        Haberler Magazin Nükhet Duru 70'inci yaşını kutladı: Ünlüler akın etti - Magazin haberleri

        Nükhet Duru 70'inci yaşını kutladı

        Türk pop müziğinin ünlü ismi Nükhet Duru, 70'inci yaşını 'Nükhet Duru 7.0' adlı zamansızlık temalı bir partiyle kutladı. Parti; Ceyda Düvenvci ile Güçlü Mete'nin ilk kez görüntülenmesine, Göksel ile sevgilisi Osman Şahin'in ise barıştığının gözler önüne serilmesine sahne oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:00
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          Nükhet Duru, 70'inci yaşına görkemli bir partiyle girdi.

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          Sanatçının oğlu Cem Masis tarafından organize edilen doğum günü partisine ünlü isimler akın etti.

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          Partiye; Kenan Doğulu, Beren Saat, Nilgün Belgün, Defne Samyeli, Necati Akpınar, Ceyda Düvenci, Güçlü Mete, İzzet Öz, Sedef İybar, Göksel, Meltem Cumbul ve Bestemsu Özdemir'in de aralarında olduğu birçok isim katıldı.

        • 4

          Nükhet Duru'nun parti teması, zamansızlığını vurgulaması için 'Nükhet Duru 7.0' olarak belirlendi.

        • 5

          Yakın çevresi ve sanatçı arkadaşlarını yanında gören ve duygulanan Nükhet Duru; "Allah’ın bana verdiği ömrü şükürle, mutlulukla, sindire sindire dostlarımla yaşamak istiyorum. Bu geceyi oğlum organize etti ve bu benim için çok mutluluk verici. Epeydir görmediğim dostlarıma kavuştum" diye konuştu.

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          Gecede alkışlar üzerine sahneye çıkan Nükhet Duru, sevilen şarkılarını da seslendirdi.

        • 7

          Beren Saat - Kenan Doğulu

        • 8

          Beren Saat - Kenan Doğulu

        • 9

          Beren Saat - Kenan Doğulu - Nükhet Duru

        • 10

          Mart ayında aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete ilk kez yan yana görüntülendi.

        • 11

          Ceyda Düvenci - Güçlü Mete

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          Göksel, bir süre ayrıldığı sevgilisi Osman Şahin ile barıştığı ortaya çıktı. Çift, Nükhet Duru’nun doğum günü partisine birlikte katıldı.

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          Ayça Varlıer - Serhan Aydemir

        • 14

          Aylin Aslım

        • 15

          Bestemsu Özdemir

        • 16

          Nükhet Duru - Defne Samyeli

        • 17

          Necati Akpınar - Ahmet San - Nükhet Duru

        • 18

          Nilgün Belgün

        • 19

          Nükhet Duru - Murat İrengun

        • 20

          Nükhet Duru - Sedef İybar

        • 21

          Sedef İybar

        • 22

          Güvenç Dağüstün

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